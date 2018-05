Újabb szabálytalanságokra gyanakodnak a német menekültügyi hivatalnál

A brémai kirendeltség korábbi vezetője ellen az ügyészség nyomoz azzal a gyanúval, hogy legkevesebb 1200 menedékkérőt menedékjogi státuszhoz juttatott, annak ellenére, hogy a jogszabályok alapján el kellett volna utasítani kérelmüket.

Újabb szabálytalanságokra gyanakodnak a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalnál (BAMF). A hatóság brémai kirendeltségénél feltárt esetek után további tíz kirendeltségen indítanak vizsgálatot - jelentették be vasárnap Berlinben.A szövetségi belügyminisztérium egy szóvivője német hírportálok beszámolói szerint elmondta, hogy a Brémában feltárt szabálytalanságok nyomán indított ellenőrzés alapján az 50 kirendeltség közül 10-nél állapították meg, hogy az elfogadott menedékjogi kérelmek aránya 10 százalékot meghaladó mértékben eltér az országos átlagtól, ezért ezeknél a kirendeltségeknél vizsgálatot indítanak, összesen 8500, szúrópróbaszerűen kiválasztott menedékjogi eljárást tekintenek át.A szóvivő elmondta, hogy az országos átlagtól felfelé és lefelé is tapasztaltak 10 százaléknál nagyobb eltérést, vagyis egyes kirendeltségeknél szokatlanul sok, más kirendeltségeken szokatlanul kevés menedékkérő kapott valamilyen - Németországban maradásra feljogosító - menedékjogi státuszt.A BAMF az ügyészségi nyomozástól függetlenül áttekinti a kirendeltségen 2000 óta pozitívan elbírált valamennyi menedékjogi kérelem ügyét, mintegy 18 ezer eljárást, a feladatra egy 70 szakemberből álló munkacsoportot alakítottak.A Bild am Sonntag című vasárnapi lap azt írta, hogy az áprilisban nyilvánosságra került brémai ügy miatt Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter leváltotta a migrációs ügyekkel és a menekültügyi hatósággal foglalkozó osztály vezetőjét. A tárca szóvivője azt mondta, hogy az intézkedés az új kormány felállásával függ össze, a minisztérium szervezeti és személyzeti átalakításának része, és nincs köze a BAMF-nál történt esetekhez. Egy másik vasárnapi lap, a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) arról írt, hogy Horst Seehofert csak a brémai ügy nyilvánosságra kerülése előtt egy nappal, április 19-én tájékoztatták a történtekről a munkatársai, pedig már hetekkel korábban tudtak róla.A márciusban hivatalba lépett minisztert a BAMF vezetői sem tájékoztatták, amikor április 6-án bemutatkozó látogatást tett a hatóságnál. Horst Seehofer "dühöngött", amikor végül tudomást szerzett a szabálytalanságokról, amelyek az ügyészség szerint a korrupció gyanúját is felveti - írta a FAS, megjegyezve, hogy a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökének igen kényes a brémai eset, mert a menekültügy és a migráció a legfontosabb témái közé tartozik. Az ellenzéki liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) palamenti (Bundestag-) vizsgálóbizottság felállítását sürgeti. Horst Seehofer a Bundestagban csütörtökön elmondott beszédében kiemelte, hogy üdvözölné, ha a testület fel is állítaná a vizsgálóbizottságot. Hozzátette, hogy maga is a független vizsgálat híve, ezért felkérte a Szövetségi Számvevőszéket, hogy vegye beható elemzés alá a BAMF működését, és kutassa fel az esetleges rendszerszintű hiányosságokat.