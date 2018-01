Újabb szigetet evakuálnak Pápua Új-Guineában

Újabb sziget evakuálását kezdték meg Pápua Új-Guineában vulkánkitörés veszélye miatt - jelentette hétfőn a Radio New Zealand.



Az új-zélandi közszolgálati rádióadó szerint East Sepik tartomány kormánya háromezer háromezer lakos kitelepítését rendelte el Biem szigetéről, miután vasárnap fokozódott a vulkáni tevékenység.



Január elején a közeli Kadovar szigetén tört ki - a feljegyzések szerint először - az ottani vulkán. Az ott élő 700 embert egy másik szigetre, Blup Blupra menekítették. Vasárnap azonban azt a szigetet is evakuálni kellett a vulkáni tevékenység erősödése miatt.



Allan Bird, East Sepik tartományi kormányzója szerint a szakértők azért javasolták neki Biem kitelepítését, mert a sziget "időzített bombának" számít a jelenlegi helyzetben.



Peter O'Neill, Pápua Új-Guinea miniszterelnöke vasárnap este közleményben bejelentette, hogy engedélyt adott a védelmi erők bevetésére az evakuálási műveletekben. "Nem fogjuk kockára tenni az emberéleteket, most azonnal biztonságba kell helyeznünk az embereket" - fogalmazott O'Neill.