Újabb véres leszámolás egy brazil börtönben

A Folga de Sao Paulo nevű internetes oldal azt írta, lázadás tört ki Rio Grande do Norte szövetségi állam Alcacuz nevű börtönében azután, hogy a bandák összecsaptak. Az egyik csoport elfoglalta a másik celláit.



Zemilton Silva, a brazil börtönrendszer koordinátora arról számolt be, hogy három rabot társaik lefejeztek.



A rendőrség körbevette a börtönt és lezárta a bejáratokat. A biztonságiak azonban vasárnap hajnalig vártak azzal, hogy behatoljanak, mert a rabok elhagyták celláikat és fegyvert szereztek.



Brazíliában túlzsúfoltak a börtönök, és gyakoriak a lázadások. Nemzetközi jogvédő szervezetek ezért gyakran bírálják az országot.



Alcacuzban utoljára két éve, 2015 novemberében volt lázadás, akkor egy alagutat fedeztek fel az őrök. A börtönt 620 rabra tervezték, de jelenleg is mintegy ezeregyszázan vannak az intézményben.