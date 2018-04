Újraalapíthatják a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot

A román oktatási miniszter rendeletével indulhat újra a szeptemberi tanévkezdéstől a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium - mondta a Maszol.ro portálnak pénteken Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.



A politikust azzal kapcsolatban kereste meg a portál, hogy Liviu Dragnea, a román kormánykoalíció vezető pártjának az elnöke csütörtök este arról beszélt, hogy találtak egy másik megoldást a marosvásárhelyi iskola megalapítására, miután az alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek minősítette az RMDSZ által korábban beterjesztett és a parlament által megszavazott törvényt.



Az RMDSZ elnöke elmondta, az alkotmánybíróság döntését követően az oktatási miniszter jelenlétében egyeztettek a koalíció vezetőivel, és arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenlegi tanügyi törvény is lehetővé teszi az iskola újraalapítását. Tájékoztatása szerint a jogszabálynak egy olyan bekezdése lehet a megoldás kulcsa, mely előírja, hogy ha egy közigazgatási egység önkormányzata az oktatási minisztérium által megállapított határidőig nem fogad el határozatot a település iskolahálózatáról, akkor a miniszter rendelettel határozhatja meg az iskolahálózatot. A törvénycikkely arra is kitér, hogy ebben az esetben a miniszter "állami, egyházi és magániskolák létrehozását, megszüntetését, összeolvasztását vagy szétválasztását" is elrendelheti.



Kelemen Hunor emlékeztetett: ez a kiegészítés tavaly az RMDSZ javaslatára került be a tanügyi törvénybe, nem támadták meg az alkotmánybíróságon, hatályban van. "Ma Marosvásárhelynek nincs iskolahálózata. Tehát az oktatási miniszter egy rendelettel jóváhagyhatja azt az iskolahálózatot, amelyben szerepel a katolikus gimnázium is" - magyarázta a politikus. A portál felvetésére elmondta: ezzel a megoldási lehetőséggel már korábban is számoltak, de a gimnázium törvény általi létrehozása tűnt a járható útnak, ugyanis egy miniszteri rendelet megtámadható a közigazgatási bíróságon.



A román alkotmánybíróság egy hónappal ezelőtt alkotmányellenesnek minősítette a gimnázium újraalapításáról hozott törvényt. A katolikus gimnázium azt követően szűnt meg, hogy a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádat emelt az intézmény 2014-es létrehozása kapcsán észlelt törvénysértés miatt Stefan Somesan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigazgató ellen.