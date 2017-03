Újrakezdődött a vita a szaúdi fegyverszállítások leállításáról Belgiumban

"Nem próbálhatunk egyszerre életeket menteni és fegyvereket szállítani" - hangoztatta De Croo a VRT belga közszolgálati televíziónak adott interjújában, aki szerint számos ember életét veszélyeztetik a Belgium által szállított fegyverek a polgárháború és éhínség sújtotta Jemenben.



Elmondta, hogy a fegyverexport engedélyeztetése a belga tartományok hatáskörébe tartozik, a szövetségi kormány nem tud lépni az ügyben. "Én csak annyit tehetek, hogy szót emelek amellett, hogy vessenek véget ennek az őrültségnek. A megoldást egy humanitárius fegyverembargó jelentené" - mondta a fejlesztési együttműködési miniszter, hozzátéve, hogy a tilalmat Charles Michel kormányfő is támogatja.



De Croo arról számolt be, hogy a Szaúd-Arábiának eladott belga fegyverek mintegy 60 százaléka Vallóniában készül, de nem pusztán a francia ajkú tartománynak kell szabályoznia a kérdést, európai uniós szintű embargóra lenne szükség.



Szaúd-Arábia a belga hadiipar egyik legfontosabb partnere, tavaly közel egymilliárd eurót tett ki a széles körben diktatúrának tartott országba irányuló kivitel. A belga vállalatok egyebek mellett lőfegyvereket, lőszereket, rakétákat, harckocsikat és páncélozott harcjárműveket szállítottak a sivatagi királyságba.



Az Európai Parlament tavaly határozatban sürgette a Szaúd-Arábiába tartó hadiipari export leállítását, az Európai Bizottság illetékes szóvivője azonban hétfőn kiemelte, hogy a fegyverszállítások kérdése kizárólag az uniós tagállamok hatáskörébe tartozik.



Az arab-félszigeti országban Abed-Rabbó Manszúr Hádi szunnita elnök csapatai 2014 szeptembere óta harcolnak a síita húszi felkelőkkel és az Ali Abdullah Száleh előző államfőt támogató milíciákkal. A lázadók ellen 2015 márciusában a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció is hadba lépett, és légicsapásokkal segíti a kormányerőket.



Az ENSZ pénteken arról tájékoztatott, hogy a jemeni polgárháborúban eddig közel ötezer civil vesztette életét.