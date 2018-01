Ukrajna cáfolja, sőt provokációnak nevezi a Putyin és Porosenko ˝titkos˝ találkozóinak hírét

Meggyőződésem, hogy az erről tett nyilatkozat nem pusztán téves elszólás volt Peszkov részéről, hanem átgondolt provokáció Ukrajnával szemben

A miniszter hétfői kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: nincs tudomása ilyen nem hivatalos találkozókról és nem tudja, milyen elvek alapján kellett volna azoknak létrejönniük.- szögezte le Klimkin. Hozzáfűzte: az ukrán és az orosz elnök kizárólag nyilvánosan, nemzetközi fórumokon találkozik.Az ukrán külügyminiszter Peszkovnak a - Kijevben Putyin-párti propagandatelevíziónak tartott - Rosszija-1 orosz tévécsatorna vasárnapi adásában elhangzott nyilatkozatára reagált, amelybenPeszkov később orosz portálokon ismertetett nyilatkozatában cáfolta, hogy Putyin és Porosenko titkos találkozóiról beszélt volna. A szóvivő hangsúlyozta: ő csak arról beszélt, hogy Putyin szoros napirendjében számos olyan esemény van, amelyről nem tájékoztatják a nyilvánosságot.Az ukrán államfő hivatala szintén határozottan cáfolta, hogy Porosenko és Putyin között bármiféle "titkos" találkozók jöttek volna létre a Donyec-medencei fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezésének céljából összehívott, 2015 elején - Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande akkori francia elnök részvételével - megtartott minszki csúcstalálkozó óta.Az ukrán külügyminiszter sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy azok a védelmi fegyverek, amelyeket az Egyesült Államok készül Ukrajnának szállítani, nagyon fontos gyakorlati előnyt jelentenek Kijevnek. Szavai szerint ezek az élet kioltására is alkalmas védelmi fegyverek jelenléte Ukrajnában határozott jelzésként szolgálnak Oroszországnak a tekintetben, hogy Ukrajna képes lesz megfelelő válaszcsapást mérni a területére behatoló orosz fegyveres erőkre.Porosenko a múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna ingyen kapja a legkorszerűbb orosz harckocsik kilövésére is alkalmas, Javelin típusú amerikai páncéltörő rakétarendszereket, valamint egyéb védelmi fegyvereket összesen 350 millió dollár értékben az Egyesült Államoktól. Ukrán sajtóhírek szerint viszont még további tárgyalások folynak Kijev és Washington között arról, hogy a Javelineket bevetheti-e Ukrajna közvetlenül a kelet-ukrajnai front övezetében, vagy egyelőre csak elrettentő erejű fegyverzetként rendelkezhet velük, amelyeket speciális fegyverraktárakban kell tárolnia kellő távolságban a fronttól, nehogy a Moszkva által támogatott szakadár erők megszerezhessék azokat. A várakozások szerint a Javelin páncéltörők hónapokon, de legfeljebb féléven belül megérkeznek Ukrajnába.