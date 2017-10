Ukrajna nem adja ki Ausztriának a kiskorúak szexuális zaklatásával vádolt volt dzsúdós olimpiai bajnokot

Britta Tichy-Martin, az osztrák igazságügyi minisztérium szóvivője arról tájékoztatott péntek este, hogy az ukrán hatóságok elutasították az osztrák kiadatási kérelmet, de a sportolónak öt napon belül el kell hagynia Ukrajnát.



A bécsi ügyészség egy évvel ezelőtt emelt vádat az 57 éves sportember ellen, amiért két, 14 évnél fiatalabb lányt zaklatott, egyiküket éveken át. A vádiratban

szerepel egy harmadik lány is, aki azonban megvédte magát az erőszakoskodás ellen. A terhére rótt bűncselekményeket Seisenbacher edzőként követte el tanítványain a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején.



A szökésben lévő sportolót augusztus elsején vették őrizetbe Kijevben, másfél hónapra rá pedig szabadlábra helyezték, mert az ukrán törvények szerint a szóban forgó bűncselekmények elévültek.



Seisenbacher hazájának legeredményesebb sportolója a nyári olimpiákon, 86 kilogrammos súlycsoportban aranyérmet nyert az 1984-es Los Angeles-i és az 1988-as szöuli játékokon, emellett világ- és Európa-bajnokságon is a dobogó tetejére állhatott. Visszavonulása után Ausztriában, Grúziában és Azerbajdzsánban is dolgozott trénerként.