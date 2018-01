Uniós bizottság: az EU folytatja a terrorizmus és kibertámadások elleni küzdelmet

A dokumentum kitért arra, hogy milyen eszközökkel kívánják folytatni ezt a küzdelmet.



Eszerint az Európai Bizottság tovább erősíti a terrorizmus megelőzését célzó uniós szintű koordinációt a tagállamok, a szakemberek és a kutatók között, valamint azokat az intézkedéseket is, amelyekkel a börtönökön belüli radikalizálódással, valamint az online és offline terrorista propagandával szemben lépnek fel. Szorgalmazza, hogy az online platformok gyorsítsák fel az ilyen felületeken megjelenő terrorista tartalom mielőbbi eltávolítására irányuló erőfeszítéseiket.



A bizottság folytatja megkezdett kiberbiztonsági stratégiájának végrehajtását, és dolgozik az e területért felelős kompetenciaközpontok hálózatának kialakításán, valamint az Európai Kiberbiztonsági Kutatási és Kompetenciaközpont létrehozásán.



A jelentésből kiderül, hogy a bizottság további 5 millió eurót (mintegy 1,5 milliárd forint) biztosít az Europol, az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet nyomozási és bűnüldözési képességeinek megerősítésére. A dokumentum utal arra is, hogy erősödik az együttműködés a nyilvános tereket - például stadionokat és bevásárlóközpontokat - üzemeltető magánszereplők, valamint a helyi és regionális hatóságok között.



A jelentés az európai biztonsági stratégia keretébe tartozó további fő feladatok - így az információcsere, a terrorizmus finanszírozásának felszámolása, a biztonság megőrzésére irányuló kutatások, a légi közlekedés védelme és a külső fenyegetések feltérképezése - tekintetében elért eredményekről is számot ad - közölte az uniós bizottság.