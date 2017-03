V4-csúcs - Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Az európai jövő a visegrádi négyekben (V4) van - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő kedden Varsóban, a Közép- és Kelet-európai Innovátorok Kongresszusa (CEE Innovators Summit) elnevezésű konferencián, ahol V4-es kollégáival - a házigazda lengyel, valamint a szlovák és a cseh kormányfővel - közösen vett részt.



A miniszterelnök kifejtette: arra számít, hogy az európai fejlődés súlypontja a kontinens nyugati részéről a közepére fog kerülni.



Szerinte "ha Európában van jövő, akkor az elsősorban Közép-Európában van", mert a nyugatiak olyan "hátizsákokkal" indulnak a versenyfutásba, amelyekkel nehéz lesz boldogulni.



A miniszterelnök arra számít, hogy évek múlva úgy fognak beszélni a V4-ekről mint Európa legerősebb gazdasági motorjáról.



Orbán: közeledünk az ésszerű migrációs politikához Európában



Orbán Viktor miniszterelnök szerint "Európában közeledünk az ésszerű migrációs politikához és intézkedésekhez".



A kormányfő erről kedden beszélt a visegrádi tagállamok (V4) kormányfői találkozója utáni sajtótájékoztatón, Varsóban.



A tanácskozáson több más téma - például a múlt heti római EU-csúcs és a Brexit - mellett napirenden volt a bevándorlás kérdése, amelyről szólva Orbán Viktor világossá tette: Magyarország minden jogi kiskaput bezárt, és felkészült arra a helyzetre, ha az Európai Unió és Törökország közötti migrációs megállapodás esetleg csődöt mondana. "Képesek vagyunk bármekkora migrációs áradatot megállítani a magyar-szerb határon" - jelentette ki.



Közölte továbbá, hogy Magyarország megtette az első lépéseket a "migránsbiznisz" felszámolásáért, miután "jó néhány NGO nyilvánvalóan üzleti kérdésnek is tekinti a migránskérdést". Ezért az NGO-k - azaz a nem kormányzati szervezetek - "teljes transzparenciájának a feltételeit is megteremtjük" - tette hozzá.



A miniszterelnök egyúttal illegitimnek nevezte azokat a véleményeket, amelyek össze akarják kötni a bevándorlás kérdését az európai uniós pénzekkel. "Ne hagyjuk, hogy megfélemlítsenek bennünket, tartsunk ki az ésszerű migránspolitika mellett!" - javasolta V4-es kollégáinak.



A kedden hatályba lépett megszigorított jogi határzárat firtató újságírói kérdésre azt válaszolta: az új rendelkezések elsősorban az uniós polgárok biztonságát szolgálják, "nemcsak Magyarországot védjük, hanem a hátunk mögött elhelyezkedő országokat" is.



Úgy fogalmazott: ma az osztrákok és a németek azért alhatnak nyugodtan, mert Magyarország teljesíti a schengeni megállapodásból rá háruló kötelezettségeket.



A jogi határzár lehetetlenné teszi a "beszivárgást" az EU-ba a magyar határon - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, a "beszivárgást" veszélyesnek nevezve, hiszen sok olyan ember, aki terrorcselekmények elkövetésében vett részt, így jutott be az unióba.



Ahhoz pedig hozzá kell szokni - folytatta -, hogy minden ilyen intézkedés kivált vitákat, és "abszurd ítéletek is születnek" a strasbourgi bíróságon. Ezek a jogi eljárások szerinte összefüggésben vannak egyes civil szervezetek "migránsbizniszével", "ezeket alaposan ki kell majd vizsgálni".



A Magyarországot a szolidaritás hiányával vádoló brüsszeli kritikákat ugyancsak abszurdnak nevezte. Ezt azzal indokolta, hogy Magyarország az elmúlt másfél évben "iszonyatos összegeket" költött határvédelemre, és az új határvédelmi kiadásokhoz Brüsszel egyetlen fillérrel sem járult hozzá. Így "ma az osztrák és német polgárok biztonságát a magyar adófizetők fizetik meg" - fogalmazott.



A múlt heti római EU-csúcsról Orbán Viktor azt mondta: a V4-ek látványosan bemutathatták, hogy komoly közös álláspontjuk van a kontinens jövőjéről. A római nyilatkozat megszövegezésével kapcsolatban méltatta Beata Szydlo lengyel kormányfőt, mert - mondta - nagy szerepe van abban, hogy a V4-ek általa előterjesztett közös javaslatából a legfontosabbak átkerültek a római dokumentumba. Ez is demonstrálta szerinte, hogy a visegrádi együttműködés "nem egy EU-n belüli lobbicsoport, hanem egy olyan országközösség, amelyet közös sors, közös történelem és közös értékek fognak össze egy keretbe".



A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy a V4-ek már nem a kérelmezők pozíciójában vannak, a gazdasági számok ugyanis világosan mutatják: Európa legdinamikusabban fejlődő térségéről van szó, amely nem elvesz, hanem hozzátesz az unió erejéhez, amely nélkül nem is lenne gazdasági növekedés - vagy csak nagyon szerény - az EU-ban.



Szerinte a kontinens jövőjéről szóló vita nem lezárult a római deklarációval, hanem a részletek kidolgozásának szakaszába került, és "az ördög a részletekben lakik". Van tehát egy általános nyilatkozat Európa jövőjéről, de az Európai Bizottság a következő hónapokban öt nagy csomagot fog beterjeszteni, "ezek lesznek a részletek, ahol az ördög lakik" - fogalmazott, hozzáfűzve: szorgalmazza, hogy a V4-eknek minden csomagot illetően legyen gyors reagálóképességük.



A Brexittel, vagyis Nagy-Britannia uniós kilépésével kapcsolatban a miniszterelnök megismételte: a magyar álláspont lényege, hogy az ott dolgozók jogait meg kell védeni, egy fair megállapodás keretében pedig a jogokat és a kötelezettségeket a kilépés után is egyensúlyban kell tartani.



Szydlo: az európai menekültügyi rendszer vegye figyelembe a tagállamok adottságait



Fontos, hogy az európai menekültügyi rendszer figyelembe vegye az európai uniós tagállamok adottságait - hangsúlyozta Beata Szydlo lengyel kormányfő kedden Varsóban, a Visegrádi Csoport (V4) miniszterelnöki egyeztetése utáni közös sajtóértekezleten.



A tárgyalások témáit ismertetve Szydlo az EU folyó ügyeit - a Brexitet, az unió előtt álló reformokat, valamint a migrációt emelte ki. Az utóbbit illetően hangsúlyozta: fontos, hogy az EU átfogó politikát folytasson e téren, az európai menekültügyi rendszer pedig a tagállamok álláspontját, adottságait vegye figyelembe.



Megerősítette: Varsó nem egyezhet bele a menekültelosztási kvótákba.



A Brexit témájában Robert Fico szlovák kormányfő a V4-ek közös álláspontjaként mondta: a kilépési tárgyalások után az Egyesült Királyságnak "nem EU-tagként nem lehet jobb helyzete, mint amilyenben a tagállamok vannak". Ellenkező esetben az EU zöld lámpát mutatna azoknak az országoknak, ahol a jövőben unióellenes erők kerülhetnek túlsúlyba - értékelte Fico.