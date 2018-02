Václav Klaus: a tömeges migrációt meg kell állítani

Václav Klaus hozzáfűzte, meg kell érteni, hogy Európának nincs szüksége a jelenlegi, mesterségesen generált és szervezett népvándorlásra. Mint fogalmazott, a könyv nem a migránsokat kritizálja, hanem az európai politikai elitet, és "önmagunkat, amiért nincs elég bátorságunk szembeszállni" az uralkodó európai narratívával.



A könyvet 2015 októberében egyetlen hét alatt írták meg, célkitűzésük az volt, hogy vitatkozzanak az európai szellemi elitében akkor uralkodó, hamis és félrevezető elképzeléssel, amely szerint a népvándorlás pozitív és teljesen természetes folyamat, Európának pedig gazdasági szempontból is szüksége a migránsok jelentette munkaerőre - idézte fel Václav Klaus.



A Népvándorlás - Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez című kötet a Századvég Kiadó gondozásában jelent meg magyar nyelven.



A volt cseh elnök szerint az elvándorlás csakis egyéni szinten jelenthet megoldást komoly egzisztenciális fenyegetettség esetén, azonban a 2015 óta zajló tömeges népvándorlás elkerülhetetlenül aláaknázza az Európában fokozatosan kifejlődött társadalmi és kulturális struktúrákat.



Václav Klaus kitért arra is: több millió racionálisan gondolkodó európai, a cseh emberek többsége, és ő maga is támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök bátor és Európában egyedülálló kiállását a migrációs válság kérdésében.



Az eseményen Jirí Weigl kiemelte: a Közel-Keletről, Afrikából és Ázsiából tömegesen érkező bevándorlók nem azért indulnak útnak, hogy hozzájáruljanak az európai társadalmak gazdagodásához, hanem részesülni szeretnének az európai fogyasztásból és a gazdasági javakból.



Az Európai Uniót "deideologizálni kell", vissza kell térni a nemzetek feletti unió ideájától az eredeti, nemzetek együttműködésén nyugvó, gyakorlatias unióhoz - hangsúlyozta a közgazdász és arabista végzettségű Jirí Weigl, aki évtizedek óta közeli munkatársa és tanácsadója a volt cseh államfőnek, jelenleg pedig Václav Klaus Intézet ügyvezető igazgatója.



A könyvbemutatón Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány elnöke úgy fogalmazott: a migráció egyszerre okoz politikai, kulturális és szellemi válságot, amire helyes választ kell adnia az európai elitnek, ugyanis most dől el a kontinens és az Európai Unió jövője.



A helyes válasz keresését azonban ma Európában a szélsőséges liberalizmus, a politikai korrektség és a rosszul értelmezett multikulturalizmus akadályozza. Ezért a kontinensnek vissza kell találnia a közös európai értékekhez, a zsidó-keresztény gyökerekhez - vélte Barthel-Rúzsa Zsolt, aki szerint Václav Klaus és Jirí Weigl könyve ehhez az útkereséshez járul hozzá.



A könyvet Maróth Miklós orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja ismertette. Kiemelte: a szerzők részéről rendkívüli éleslátást tanúsít, hogy már 2015-ben, az események sodrában világosan látták a migrációs válság lényegét, és azt, hogy a folyamat szervezett.



Maróth Miklós szerint már a kötet címe is helyes állásfoglalás, mert "ma valóban egy népvándorlásnak vagyunk tanúi". Úgy vélte: az olvasmányosan megírt, ám alapvető igazságokat kimondó rövid kötet rámutat arr, hogy a migráció az egyes nemzetek, a nemzetállamok megbontásának eszköze, és végső soron az Európai Unió egyre erősebb centralizációját szolgálja.