Vádalkut kötött az egyik hírhedt orosz hackercsoport vezetője

Két évi börtönbüntetésre ítélte vádalku eredményeként egy moszkvai bíróság Vlagyimir Anyikejevet, annak az orosz hackercsapatnak a vezetőjét, amely kalóztámadásokat hajtott végre az elmúlt években magas rangú tisztségviselők internetes fiókjai ellen.



Az orosz mesefiguráról elnevezett hackercsapatnak, a Saltaj Boltajnak a vezetőjét 2016 októberében tartóztatták le, s a mostani bírósági döntés értelmében bűnösnek nyilvánították abban, hogy engedély nélkül fért hozzá bizalmas, személyiségi jogokat is sértő informatikai adatokhoz.



A vádalkuban Anyikejev elismerte bűnösségét, az ugyancsak bíróság előtt álló két társa azonban erre nem volt hajlandó, s a Ria Novosztyi orosz hírügynökség szerint ők akár öt évi szabadságvesztésre is számíthatnak.



A hackercsoport "áldozatai" között egyaránt van vezető banki tisztségviselő, neves televíziós műsorvezető, az orosz államfő környezetében dolgozó tisztségviselő, tanácsadó, valamint Natalja Tyimakova miniszterelnöki szóvivő is.



Hatalmas visszhangot váltott ki az az eset, amikor a hackercsoport 2014-ben magára vállalta a felelősséget azért a számítógépes kalózkodásért, amelyet Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő Twitter-profilján hajtottak végre. Ennek következtében a miniszterelnök nevében jelentek meg ott olyan mondatok, mint: "Lemondok. Szégyellem magam a kormány intézkedései miatt. Bocsássanak meg!" A behatolók olyan álinformációkat is elhelyeztek benne, mint például azt, hogy a fényképezést közismerten kedvelő miniszterelnök távozása után "szabadúszó fotós" lesz.



Azt is írták Medvegyev nevében, hogy Oroszország visszatérhet az 1980-as évekbe, ami szomorú. "Ha ez a kollégáim célja a Kremlben, akkor hamarosan elérjük" - állt az oldalon mindaddig, amíg a szakemberek ki nem törölték a tartalmát.



A Saltaj Boltaj blogját és Twitter-profilját Oroszországban korábban hozzáférhetetlenné tette a médiafelügyelet. Nemrég ugyanis szintén ez a társaság hozta nyilvánosságra Arkagyij Dvorkovics miniszterelnök-helyettes elektronikus levelezését, és júniusban a kormány sajtószolgálata nevében ők küldtek szét az orosz tömegtájékoztatási eszközöknek egy olyan "közleményt", amely szerint menesztették az állami vasúttársaság elnökét, Vlagyimir Jakunyint.