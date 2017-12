Vádat emeltek a manhattani robbanás felelőse ellen

A 27 éves Ullah a hétfői robbanásnak, amely New York egyik legforgalmasabb pontján, a Times Square és a Port Authority buszállomás között egy aluljáróban következett be a reggeli csúcsforgalom idején, helyi idő szerint reggel 7:30 körül.



A vádlott saját készítésű, kezdetleges csőbombát erősített magára, a robbanószerkezet az elsődleges feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe. Az amerikai hatóságok jelenlegi álláspontja szerint Ullah szándékosan hozta működésbe a testére erősített robbanószerkezetet a forgalmas aluljáróban. Ha ez így van, akkor az elkövető öngyilkos merényletre tett kísérletet.



A robbanásban négyen sebesültek meg könnyebben, köztük a csőbomba készítője, aki a legsúlyosabb sebesüléseket szenvedte. Hasa és kezei égtek meg, de állapota kielégítő.



A férfi 2011-ben vándorolt az Egyesült Államokba, értesülések szerint az utóbbi időben Brooklynban élt.



A New York-i rendőrség keddi közlése szerint Ullah nem volt ismert a hatóságok előtt. Származási országa, Banglades hatósági pedig hasonlóan arról számoltak be, hogy Ullah nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. A bangladesi hatóságok felkeresték Ullah családját is, unokatestvérétől pedig meg is tudták, hogy van egy felesége és egy féléves gyermeke a dél-ázsiai, muszlim többségű országban. A legutóbbi értesülések szerint a bangladesi hatóságok kihallgatták Ullah feleségét.



Ullah Bangladesben élő családját "elborzasztották" a történtek.



John Miller, a terrorelhárításért és hírszerzésért felelős New York-i rendőrfőnök-helyettes azt mondta, hogy Ullah nemcsak a rendőrség, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) előtt sem volt ismert. Hozzátette, nem úgy tűnik, hogy sem a bangladesi férfi környezetében, sem magánéletében lett volna olyasmi, ami kiváltotta volna a terrortámadás elkövetését.



Közölte: egyre nehezebb védekezni az ilyen típusú fenyegetések ellen, mivel a terrortámadást fontolgatók egyszerűen felmennek az internetre, ahol anélkül hogy kapcsolatba lépnének valamely nagyobb terrorszervezettel, az online megtalálható propagandából és más tartalomból tájékozódnak.



Az interneten robbanószerkezetek elkészítési útmutatója is megtalálható, főként a terrorizmussal kapcsolatos, nehezen elérhető oldalakon.



Későbbi értesülésekből ki is derült, hogy - a vádirat szerint - Ullah az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezettel szimpatizáló tartalmakat tekintett meg az interneten, egyebek mellett egy pokolgépek elkészítését leíró videót. Az így elkészített csőbombában robbanékony port, egy kilenc voltos elemet, egy karácsonyi égőt és gyufákat tett. A hatóságok közlése szerint a férfi a lehető legtöbb emberben akart kárt tenni, ezért még telerakta robbanószerkezetét fémcsavarokkal.



A legfrissebb értesülések szerint Ullah Donald Trumpot okolta a sikertelen merényletért, Facebook-oldalán azt írta: "Trump, nem sikerült megvédened az országodat". A kórházban, ahol égési sérüléseit látták el, állítólag azt mondta a hatóságoknak, hogy az Iszlám Államért tette azt, amit tett.



Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a történtek rávilágítottak annak szükségére, hogy az Egyesült Államoknak szigorítani kell a bevándorlási rendszerén. Ullah egy családegyesítési vízummal költözött az Egyesült Államokba. Trump szerint javítani kell országa laza bevándorlási rendszerén, amely által jelenleg túl sok veszélyes, elégtelenül átvilágított ember jut be az Egyesült Államokba. Az amerikai elnök hozzátette, hogy a családalapú bevándorló vízumok "összeférhetetlenek a nemzetbiztonsággal".