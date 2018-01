Vádat emeltek a stockholmi gázolás gyanúsítottja ellen

Svédországban vádat emeltek kedden az öt halálos áldozatot követelő tavaly áprilisi stockholmi teherautós merénylet elkövetésével gyanúsított üzbég férfi ellen terrorista cselekményért, ennek kísérletéért és közveszély okozásáért.



Rahmat Akilov volt mindvégig az ügy egyetlen gyanúsítottja. Az akkor 39 éves tettes egy lopott teherautóval végigszáguldott Stockholm belvárosában egy forgalmas sétálóutcán - elütve több gyalogost -, majd belehajtott egy áruház épületébe, ott is embereket gázolva el. Néhány óra alatt elfogták, és mindvégig előzetes letartóztatásban tartották. A merényletet megelőzően Svédország elutasította Akilov menedékkérelmét, és ki kellett volna toloncolni az országból.



Az ügyészség vádirata szerint a férfi tettével általános félelmet akart kelteni a társadalomban, és arra akarta kényszeríteni a svéd kormányt és a parlamentet, hogy állítsa le az ország részvételét egy iraki misszióban, amelyben az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen képeztek ki irakiakat. Akilov felajánlotta az Iszlám Államnak, hogy a szervezet nevében támadást követ el Stockholmban, és listát is írt potenciális célpontjairól. Az AP szerint nem tudni, hogy a dzsihadisták elfogadták-e a felajánlását. Mindenesetre a nyomozók találtak a férfi egyik memóriakártyáján olyan tartalmat, amely kapcsolatba hozható az Iszlám Állammal, például kivégzésekről készült videofelvételeket.



A gázolással együtt Akilov a teherautóban felrobbantott egy házi készítésű pokolgépet, amely öt gázpalackból, 38 csavarból, pengékből és több más fémdarabból állt. A robbanás csak a járműben tett jelentős kárt.



A gyanúsított beismerte tettét.



Az öt halálos áldozaton kívül az április 7-i merényletnek 15 sérültje is volt.



A svéd rendőrség rögtön a merénylet után közölte, hogy Akilov már korábban szerepelt azok között, akikről a biztonsági szolgálatok információkat gyűjtöttek, de marginális szereplőként kezelték.