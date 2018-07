Vádat emeltek Németországban egy merényletkísérlettel összefüggésbe hozott iráni diplomata ellen

A német szövetségi ügyészség úgy véli, hogy Asszadolláh Asszadi júniusban Luxemburgban találkozott az Antwerpenben élő, iráni származású párral, és egy 500 gramm TATP robbanóanyagot tartalmazó pokolgépet adott át nekik, hogy azzal kövessék el a merényletet iráni ellenzékiek szokásos éves találkozója ellen Villepinte-ben, Párizs közelében.

A párt azonban a belga hatóságok feltartóztatták, és a robbanószerkezetet is megtalálták náluk. Asszadit ez után vették őrizetbe európai elfogatóparancs alapján Németországban.



A német ügyészség azzal vádolja, hogy külföldi ügynök és összeesküvést szőtt gyilkosságra.



Asszadolláh Asszadi a dokumentumai szerint 2014 óta Irán bécsi nagykövetségén teljesít külszolgálatot, ám a német vádhatóság szerint nem diplomata, hanem az iráni hírszerzés ügynöke, a teheráni hírszerzési és biztonsági minisztériumnak dolgozik, melynek feladatai közé tartozik a bel- és külföldi ellenzéki mozgalmak megfigyelése és az is, hogy fellépjen ellenük.



A férfi kiadatását Belgium is kérte, mert a belga hatóságok is meggyanúsították azzal, hogy része volt a Mujahedeen-e-Khalq (MEK) nevű iráni ellenzéki szervezet ellen tervezett pokolgépes merénylethez. A MEK egyébként Iránban terrorszervezetnek számít, és az Európai Unió is akként tartotta nyilván egészen 2009-ig. A MEK célja ugyanis eredetileg az iráni rezsim hatalmának megdöntése volt, akár erőszak árán is. Később lemondtak az erőszakról, ezért lekerülhettek a terrorszervezetek listájáról a nyugati országokban.