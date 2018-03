Valamennyi magyar politikai szervezet mozgósítja szimpatizánsait a székely szabadság napja felvonulásra

Háromszéken valamennyi magyar politikai szervezet mozgósítja a szimpatizánsait a székely szabadság napja alkalmából tartandó szombati marosvásárhelyi megemlékezésre és felvonulásra.



A mozgósításról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) helyi és területi vezetői beszéltek hétfőn Sepsiszentgyörgyön, azon a sajtótájékoztatón, amelyet Izsák Balázzsal, a megmozdulást szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével közösen tartottak.



Valamennyien rendkívül fontosnak tartották, hogy az idei évben, amikor Románia az Erdéllyel való egyesülés kinyilvánításának a centenáriumát ünnepli, a magyar szervezetek egységesen nyilvánítsák ki a székelyföldi autonómia iránti igényüket.



Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy az SZNT-nek azok az öt évvel ezelőtti megmozdulásai voltak a legsikeresebbek, amelyekre az RMDSZ is mozgósította a szimpatizánsait. Úgy vélte: 2013-ban mind a székely szabadság napja, mind a székelyek nagy menetelése nemzetközi visszhangot váltott ki, és hasonló nagyszabású rendezvényre van szükség most is. Hozzátette: ezt az álláspontot Kelemen Hunorral is egyeztették, aki támogatta az RMDSZ mozgósítását.



Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke fontosnak tartotta annak a felmutatását, hogy a fontos ügyek mellett a magyar szervezetek össze tudnak fogni, félre tudják tenni mindazt, ami elválasztja őket.



Izsák Balázs SZNT-elnök kijelentette: az általa vezetett szervezet a székely nemzeti ünnep megteremtését tekintette céljának, amikor a székely vértanúk kultuszát próbálta megerősíteni. Arra is figyelmeztetett, hogy a székely vértanúk marosvásárhelyi obeliszkjén egy Jókai Mórtól vett idézetben a "független szabad nemzeti állás" kifejezés szerepel. Úgy vélte, ezt a 21. század szavaival autonómiának lehet nevezni.



Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki szervezetének az elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a román centenárium évében az erdélyi magyarságnak összefogást kell tanúsítania. "Ha van összefogás, lesz jövő Székelyföldön" - fogalmazott a politikus, aki tavaly decemberben a parlament elé terjesztette az SZNT autonómiatervezetét.



Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Háromszéki szervezetének elnöke úgy fogalmazott, hogy "felhúzott kézifékkel nem lehet haladni", és ha valamelyik szervezet hiányzik, akkor ez a behúzott kézifékkel lenne egyenértékű. "Ahhoz, hogy emlékezetes legyen, mindannyiunknak ott kell lennie" - fogalmazott a politikus.



Takács Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Sepsiszéki szervezetének elnöke úgy vélte: nemcsak időszerűvé, hanem sürgőssé is vált a közös fellépés az autonómiáért.



Tamás Sándor felvetésére Izsák Balázs kijelentette: ezúttal is arra kér minden résztvevőt, hogy megnyilvánulásaikkal óvják mind a románok, mind a magyarok emberi méltóságát, és kerüljék azokat a jelszavakat, amelyek idegenek az SZNT szándékától. Kijelentette, hogy sem a "Vesszen Trianon!" jelszó, sem a "Székelyföld nem Románia!" jelszó nem felel meg az SZNT törekvéseinek. Az SZNT ugyanis nem revízió útján, hanem a román parlamentbe benyújtott autonómiastatútum elfogadtatása útján próbálja kivívni a székely szabadságot.



Izsák Balázs korábban azt közölte, hogy 40 ezer résztvevőre számít a Székely szabadság napja marosvásárhelyi megemlékezésén és felvonulásán.