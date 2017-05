Valami felrobbant egy spanyol hulladékfeldolgozó üzemben

A helyi mentőszolgálat szerint összesen harmincan sérültek meg, hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A sérültek közül tíz embert kellett kórházba szállítani.



A szemtanúk két robbanásról is beszámoltak, amelyek néhány környező épületben is kárt tettek; ablakok törtek be, tetők rongálódtak meg.



A hatóságok elővigyázatosságból kiürítették az üzem 500 méteres körzetét, így öt oktatási intézményből hazaküldték a diákokat.



A tűzoltóság tájékoztatása szerint a robbanások oka egyelőre ismeretlen, annyit közöltek, hogy egy olajat újrahasznosító részlegben keletkezett a tűz, majd itt következtek be a robbanások is.



A spanyol sajtó szerint az ipari hulladékok begyűjtésével, raktározásával és feldolgozásával foglalkozó Requimsa nevű cég üzemcsarnokáról van szó.



A vállalat veszélyes hulladékokkal is dolgozik, de az első környezetvédelmi mérések azt mutatták, hogy nem került mérgező anyag a levegőbe.



A spanyol sajtó felidézte, hogy négy évvel ezelőtt volt már egy tűzeset ugyanezen a 10 ezer négyzetméteres telephelyen.