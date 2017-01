Váratlanul lemondott Nagy-Britannia EU-nagykövete

Váratlanul lemondott tisztségéről Nagy-Britannia EU-nagykövete. Sir Ivan Rogers kedden jelentette be távozását, csaknem egy évvel megbízatásának lejárta előtt.



Sir Ivant az előző brit miniszterelnök, David Cameron nevezte ki a brüsszeli brit EU-képviselet élére 2013-ban, és az eredeti tervek szerint novemberig töltötte volna be a tisztséget.



Theresa May jelenlegi brit miniszterelnök a tervek szerint március végéig indítja el a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával. Ez a cikkely szabályozza a kilépés feltételeiről szóló tárgyalássorozatot.



Rogersre általános várakozások szerint kulcsszerep hárult volna a tárgyalási folyamat kezdeti szakaszában. A Financial Times című londoni gazdasági napilap online kiadásának értesülése szerint azonban az utóbbi hónapokban feszültté vált a viszony a brit EU-nagyövet és Theresa May stábjának több tagja között.