Vargha Tamás: az illegális bevándorlással növekszik a terrorveszély

Mindenki számára fontos szempont, hogy béke legyen azokban az országokban, ahonnan az illegális migráció kiindul, ugyanis az illegális bevándorlással növekszik a terrorveszély - jelentette ki Vargha Tamás, a védelmi minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Brüsszelben, a NATO-tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozását követően.



Az államtitkár elmondta, Magyarország a béke szigete, ugyanis az ország Európában a legbiztonságosabbak közé tartozik. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, sokat tesz a honvédség és a rendőrség a határ védelmével - húzta alá.



Vargha Tamás a migrációval összefüggésben kiemelte: az a tény, hogy a NATO iraki szerepvállalásának növelése mellett döntött csütörtökön, segít abban, hogy minél hamarabb rend és béke legyen az országban. Mint elmondta, Magyarország tavaly év végén határozott arról, hogy kétszáz főre emeli iraki kontingensének létszámát. A NATO-missziókban a létszámarányt tekintve Magyarország kiemelkedő a többi tagország között a mintegy ezer fős nyugat-balkáni, iraki, valamint afganisztáni hozzájárulásával - húzta alá.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a NATO és Ukrajna védelmi miniszteri bizottsági ülésének megrendezését Magyarország korábban megvétózta, így a kétnapos brüsszeli védelmi miniszteri találkozón ezt az ülést nem tartották meg.



Vargha Tamás kijelentette azt is: minden elvvel és vállalással szembemegy az ukrán oktatási törvény. Ameddig ez meg nem változik, addig Magyarország álláspontja sem változik. Mindaddig, amíg jogi garanciákat nem kap Magyarország arra, hogy az oktatási törtvény megváltozik, és nem érinti hátrányosan az ukrajnai magyar kisebbséget, addig nem járul hozzá semmiféle tárgyaláshoz Ukrajnával sem a NATO-ban, sem pedig az Európai Unióban - szögezte le.



Az ukrán fél korábban ígéretet tett arra, hogy figyelembe veszi a magyar álláspontot és az alapján lépéseket fog tenni, azonban ez idáig nem történt érdemi elmozdulás - tette hozzá.