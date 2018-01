Varsó és Washington: az Északi Áramlat-2 gázvezeték aláássa Európa energiabiztonságát

Varsó és Washington szerint az Északi Áramlat-2 gázvezeték aláássa Európa biztonságát és energetikai stabilitását - hangsúlyozta szombaton Varsóban Rex Tillerson amerikai külügyminiszter. A közös sajtóértekezleten bírálta az orosz-német projektet Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter is.



Az amerikai és a lengyel diplomácia vezetői azután nyilatkoztak, hogy Tillerson Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt biztonságpolitikai és engergiabiztonsági együttműködésről.



Tillerson szerint a gázvezeték "újabb eszközt ad Oroszországnak az energetika politikai kihasználására". "Ellenkezésünk a közös stratégiai érdekből ered" - fejtette ki, és támogatólag nyilatkozott az európai energiaforrások diverzifikálásáról.



"Mély meggyőződésünk, hogy Lengyelország, amelynek egész Európával együtt vannak eszközei energiaforrásai diverzifikálásához, nagyon fontos Európa hosszú távú biztonsága számára" - jelentette ki. Hozzáfűzte: Washington "ezért is támogatja a (több ország gázvezetékrendszerét összekötő) interkonnektorok további építését".



Tillerson ezzel vélhetően a tervezett, a lengyelországi Swinoujsciéből a horvátországi Krk-szigetig vezető észak-déli gázfolyosóra utalt. Varsó és Washington tavaly novemberben kötött középtávú szerződést az amerikai cseppfolyósított gáznak a swinousciei gázkikötőbe irányuló szállítmányaira.



Tillerson az Egyesült Államok "nagy, demokratikus szövetségesének" nevezte Lengyelországot, a történelmi vonatkozások mellett méltatva többek között azt is, hogy Varsó a NATO keretében teljesíti a védelmi kiadásokra vállalt kötelezettségét.



Beszámolva a katonai, hadiipari együttműködésről, Tillerson meggyőződését fejezte ki, hogy hamarosan véglegesítik egyebek között a Patriot rakéták beszerzésére vonatkozó tárgyalásokat.



Czaputowicz a katonai együttműködésről elmondta: az amerikai katonák - akiket 2016 elején állandó rotációs jelleggel telepítettek Lengyelországba - "biztonságérzetet adnak", és Varsó állandósítaná e jelenlétet. A lengyel külügyminiszter emellett támogatólag nyilatkozott az ukrajnai és a szíriai helyzet rendezését célzó amerikai lépésekről.



Kérdésre válaszolva Tillerson ismét Moszkvát tette felelőssé a vegyi fegyverek szíriai alkalmazásáért.



Az amerikai külügyminiszter szombat délelőtt lerótta tiszteletét a gettó hőseinek emlékműve előtt a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából.



Látogatása végén, kora délután Tillerson még Jaroslaw Kaczynskivel, a kormányzó Jog és Igazságosság elnökével találkozik.