Véget ért a brazíliai börtönlázadás

A büntetés-végrehajtási igazgatóság regionális titkársága szerint a kiszabadított túszokat átadták a hatóságoknak.



A fellázadt rabok átadtak egyebek között két pisztolyt, egy revolvert és egy kézigránátot a rendőrségnek.



A túszok kiszabadítása előtt tűzpárbaj tört ki a rabok és az elit kommandós egységek börtönbe behatoló alakulatai között. A lövöldözésben három rab megsebesült, őket egy közeli kórházba szállították, állapotuk stabil.



A Rio de Janeiro városának szomszédságában található Milton Dias Moreira börtönben helyi idő szerint vasárnap délután tört ki a fegyenclázadás - olvasható a Rio de Janeiro állam büntetés-végrehajtási igazgatóságának közleményében.



A Globo brazil tv-csatorna úgy tudja, hogy a 884 férőhelyes börtönbe 2027 embert zsúfoltak. A tévé előzetes értesülései szerint a lázadás egy szökési kísérlettel összefüggésben tört ki.



Brazíliában túlzsúfoltak a börtönök, és gyakoriak a lázadások. Nemzetközi jogvédő szervezetek ezért gyakran bírálják az országot, külön is kifogásolva az elégtelen élelmezést, és hogy a cellák gyakran annyira zsúfoltak, hogy nincs hely bennük lefeküdni.



Michel Temer brazil elnök pénteken utasította a hadsereget, hogy vegye át az irányítást Rio de Janeiro állam rendőrsége és börtönei felett a drogbandák gerjesztette bűnözési hullám megfékezése végett. Az intézkedést a brazil kongresszusnak is jóvá kell hagynia, amit a héten várhatóan meg is tesz.