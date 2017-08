Vérdíjat tűztek ki az orosz erőemelő gyilkosának fejére

- közölte szerdán a TASZSZ orosz hírügynökség.Dracsovot vasárnap hajnalban ölték meg egy habarovszki szórakozóhely előtt.A tettes több, a világhálón elterjedt videofelvétel tanúsága szerint előbb egy fordulásos köríves rúgással, majd egy egyenes lábas rúgással ledöntötte, és többször is megütötte a már az aszfalton fekvő sportolót, aki a kórházban belehalt fejsérüléseibe.Hétfőn rendőrségi forrásokra hivatkozva több orosz hírügynökség is a gyanúsított elfogásáról számolt be, ám utóbb ezek a jelentések valótlannak bizonyultak.Az orosz médiában korábban megjelent jelentésekben egy másik név szerepelt.Az SZK a bűncselekményt kedden "huliganizmus indítékával elkövetett emberölésnek" minősítette, amiért a tettest 20 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. Korábban a vád "óvatlanság miatt halált okozó szándékos testi sértés" volt.