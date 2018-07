Versenyt futnak az idővel az elárasztott thaiföldi barlangnál

Az időjárás a legnagyobb aggálya a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt tizenkét diák és edzője kimentésén dolgozó csapatoknak, amelyek igyekeznek a gyerekek számára minél könnyebben járhatóvá tenni a jelenleg egyetlen menekülési útvonalat, mielőtt megérkezik a péntekre jelzett újabb esőzés - mondta el a mentési munkálatokat vezető tartományi kormányzó, Narongszak Oszotthakorn. "Az időjárás aggaszt minket a legjobban" - hangsúlyozta csütörtökön Narongszak Oszotthakorn."Nem kockáztathatjuk, hogy a barlangot újra elárassza a víz" - szögezte le. A helyi vezető arra kérte a haditengerészetnek a kimenekítést tervező különleges egységét, hogy próbálja meg felmérni, mekkora kockázattal járna a csoport kihozása azon az útvonalon, amelyen át a szakértői segítség eljutott hozzájuk és ehhez milyen szintű felkészültséget kellene elérniük.A kormányzó szerint az is elképzelhető, hogy először csak a megfelelő állapotban lévő fiatalokat hozzák ki a barlangból. A mentőcsapatok abban reménykednek, hogy sikerül eléggé csökkenteniük a vízszintet az elárasztott barlangrendszerben ahhoz, hogy a gyerekeknek egyáltalán ne vagy alig kelljen víz alá merülniük.A sikeres mentés érdekében a fiatalok gyorstalpaló búvároktatásban részesültek. Ugyanakkor a péntekre jelzett eső romba döntheti a mentőcsapatok terveit. Thaiföldön jelenleg monszun évszak van és pillanatok alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat le. A monszuneső volt az oka annak is, hogy a gyerekek és 25 éves edzőjük a barlang fogságába estek, miután egyelőre ismeretlen okokból ott fejezték be az aznapi fociedzést.Narongszak Oszotthakorn biztosított róla, hogy gondosan kiszámolták, mennyi idejük van a csoport kimentésére, mielőtt az eső miatt esetleg újra vízzel töltődne fel a barlang. A kiút több kilométer hosszú, és vannak benne nehéz, víz alatti szakaszok.A csoporttal együtt a barlangban tartózkodó mentőegységek azon dolgoznak, hogy a fiatalok megfelelő formába kerüljenek a meneküléshez, és megtanulják használni a búvárfelszerelést. Míg helyi tisztségviselők szeretnék mielőbb kihozni a gyerekeket, tapasztalt barlangi mentők szerint biztonságosabb lenne egyszerűen elegendő élelemmel ellátni a csoportot, és megvárni, amíg kiszárad a barlangrendszer. Ez azonban hónapokig eltarthat, mert Thaiföldön a monszun általában októberben ér véget.A tapasztalt búvárokat nyugtalanítja a lehetőség, hogy a képzetlen fiúkat úszva hozzák ki a helyenként mennyezetig érő, sötét és zavaros vizekben."Több kilométeren át víz alatt kellene közlekedniük a teljes sötétségben" - mutatott rá a mentésben részt vevő haditengerészeti egységnek logisztikai segítséget nyújtó Claus Rasmusen Thaiföldön dolgozó búvároktató. "Bonyolult ügy".Az ifjúsági focicsapat tagjai és edzőjük június 23-án tűntek el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő barlangrendszerben. Az egész Thaiföldet mozgósító országos figyelem mellett hétfőn, csodával határos módon élve találták meg őket. Azóta orvosi vizsgálatnak vetették alá a 11 és 16 év közötti gyerekeket, állapotuk kielégítő, legtöbbjüknek csak csekély egészségügyi problémájuk keletkezett kilenc nap után a föld alatt.