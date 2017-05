Győztek a kereszténydemokraták a német tartományi választáson

Az Európai Parlament volt elnöke a párt berlini székházában tett nyilatkozatában csalódásnak nevezte, hogy az SPD az első részeredmények alapján nagyarányú, 6-7 százalékpontos különbséggel végzett az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) mögött.Az SPD-nek nem sikerült világossá tennie, hogy a Zöldekkel és a helyi dán és fríz kisebbséget képviselő SSW-vel koalícióban mennyire sikeresen vezette a tartományt az utóbbi öt évben. A CDU viszont Daniel Günther listavezetővel az élen "nagyot hajrázott", kijár neki a gratuláció - tette hozzá Martin Schulz, utalva arra, hogy a közvélemény-kutatásokban egészen az utóbbi hetekig az SPD vezetett.A 20 órakor közzétett részeredmények szerint a CDU a szavazatok 33,1 százalékával végzett az első helyen, erősödött a legutóbbi, 2012-ben tartott választáson elért 30,8 százalékhoz képest. Az SPD a szavazatok 26,7 százalékát szerezte meg, gyengült az öt évvel ezelőtti 30,4 százalékhoz viszonyítva.

A kieli Landtag harmadik számú erejét továbbra is a Zöldek adják, a baloldali ökopárt a szavazatok 13 százalékát szerezte meg, az öt évvel ezelőtti 13,2 százalék után. A CDU-tól jobbra álló, 2013-ban alapított Alternatíva Németországnak (AfD) a szavazatok 5,7 százalékával jutott be a tartományi gyűlésbe. A dán és fríz kisebbséget képviselő SSW - amelyre nemzeti kisebbségi pártként nem vonatkozik az 5 százalékos bejutási küszöb - a szavazatok 3,4 százalék szavazott, a 2012-es 4,6 százalék után.

A CDU támogatói a győzelmet ünneplik. Fotó: MTI/EPA/David Hecker

Daniel Günther, a CDU listavezetője szerint az eredmény egyértelmű felhatalmazás a kereszténydemokratáknak a kormányalakítást célzó tárgyalások megkezdésére. A schleswig-holsteini CDU mindig is arra törekedett, hogy a liberális FDP-vel lépjen koalícióra, de nyitott a Zöldek felé is - mondta a Günther.

Torsten Albig tartományi miniszterelnök, az SPD vezetője kiemelte, hogy május 7. "keserű nap" a szociáldemokráciának és neki személyesen is. Megjegyezte, hogy a kormányalakítás nehéz lesz és akár hónapokig eltarthat.A 69 tagú kieli Landtagban az eddigi koalíciónak várhatóan nem lesz többsége, de a CDU sem tud csak az FDP-vel a tartományi gyűlés többségére támaszkodó kormányt alakítani. A CDU frakciója valószínűleg 24 fős lesz, az FDP pedig 8 képviselőt küldhet a Landtagba, így nem érik el a többséghez minimálisan szükséges 35-öt.Az SPD-nek várhatóan 20 képviselője lesz, a Zöldeknek 10, az AfD-nek 4, az SSW-nek 3 hely jut. Mindennek alapján lehetséges egy CDU-Zöldek-FDP koalíció, de az SPD is alakíthat kormányt a Zöldekkel és az FDP-vel. Matematikailag egy CDU-SPD kormány is lehetséges, de nem valószínű, mert mindkét pártban idegenkednek a nagykoalíciótól. Az AfD-vel egyik párt sem kíván együttműködni.