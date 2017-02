Videóüzenetben fenyegeti Izraelt a Hamász

Új propagandavideót töltött fel az internetre a Gázai övezetet 2007 óta uraló Hamász szélsőséges palesztin mozgalom, miután izraeli vadászrepülők a hét elején több légicsapást mértek az övezetre - derült ki szerdai médiajelentésekből.



A három percnél valamivel hosszabb, drámai zenei aláfestéssel készült rövidfilmben a Hamász rakétatámadásokkal fenyegeti Izraelt, különös tekintettel Jeruzsálemre és Tel-Avivra.

"Rakétáink elérnek titeket, cionisták, bárhol is vagytok" - fenyegetett a szervezet kedd éjjel feltöltött videójában.

A Jediót Ahronót című izraeli napilap weboldala szerint a Hamász a múltban többször tett közzé hasonló kisfilmeket, ha el akarta rettenteni Izraelt a Gázai övezet elleni támadásoktól.



Izraeli vadászrepülők hétfőn 19 csapást mértek a Hamász gázai állásaira, miután ismeretlen szélsőségesek korábban rakétákkal támadták Izrael déli részét.

A Gázai övezet elleni 2014-es izraeli offenzíva vége óta tűzszünet van érvényben a felek között, amelyet többnyire mindketten be is tartottak.



Az izraeli nemzetbiztonsági kabinet munkájában is részt vevő Joáv Galant építési és lakásügyi miniszter a katonai rádiónak adott keddi interjújában azt mondta: arra számít, hogy tavasszal újra elfajulhat a helyzet a zsidó állam és a Hamász között.