Világháborús bombát találtak, 70 ezer embert kellett evakuálni

Vasárnap délutánra elhárult a bombaveszély a görögországi Szalonikiben: tűzszerészek hatástalanították, majd pedig elszállították a második világháborús bombát, a mintegy 70 ezer kiköltöztetett ember pedig visszatérhet otthonába.



Ez volt Görögországban békeidőben a legtömegesebb evakuálási művelet.



A másfél méter hosszú, több mint egy mázsás bombát még a múlt héten találták öt méterre a föld alatt egy benzinkút közelében. Hatástalanításával - hogy az a lehető legbiztonságosabban történjen - egészen vasárnapig vártak.



A kiköltöztetés a sűrűn lakott városrészből - csaknem két kilométer sugarú körből - reggel hét órakor kezdődött, sokan saját autójukkal távoztak, másokat autóbuszokkal szállítottak el az észak-görögországi kikötőváros más részén lévő iskolákba és sportcsarnokokba.



A görög média arról is beszámolt, hogy sokan nem voltak hajlandóak elhagyni az evakuálási rendelet által érintett övezetet, ahol többek között Szaloniki kikötője és teherpályaudvara is található.



A tűzszerészeknek már délelőtt sikerült a bomba gyújtószerkezetét eltávolítaniuk, ám a robbanásveszély csak azután múlt el Szalonikiben teljesen, hogy elszállították a robbanószerkezetet egy 60 kilométerre lévő lőtérre, ahol majd véglegesen hatástalanítják. A bombát először negyedtonnásra becsülték, ám tömege csak feleennyinek bizonyult. A hatóságok a bomba elszállítását követően újranyitották a nyugat-szaloniki utakat és a korábban lezárt városrészt is, így az érintett lakosok megkezdhették a visszatérést otthonaikba.