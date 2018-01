Visszaindultak a szír menekültek Törökországból

A Migrációkutató Intézet munkatársa szerint az újjáépítés megkezdésével megindult a Szíriából elmenekültek visszaáramlása Törökországból.



Kövecsi-Oláh Péter az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában azt mondta, Törökország Szíria több régiójában is jelen van, és igyekeznek olyan infrastruktúrát biztosítani, amely lehetővé teszi az Iszlám Állammal vívott háború elől menekülők visszatérését. Megjegyezte, hogy kétséges a török statisztikai hivatal által közölt adat a menekültek számáról, nem biztos, hogy 3,5 millió szír menekült van az országban.



Elmondta, Európa és Törökország érdeke is, hogy a korábban kötött paktum fennmaradjon és irreálisnak nevezte, hogy a törökök egyik napról a másikra "felpakolnának" több millió migránst a hajókra és elindítanák őket Európa felé.



Ezzel kapcsolatban Kövecsi-Oláh Péter jelezte, hogy Törökország nem először és vélhetően nem is utoljára szembesül ekkora mértékű migrációval, ennek részben földrajzi okai is vannak, de az ország képes befogadni több millió menekültet, ha nagyobbnak akar tűnni a világ szemében.