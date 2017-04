Visszatérnek a géppisztolyos rendőrök Prága utcáira

Hangoztatta, hogy megelőző intézkedésről van szó, mert a cseh hatóságoknak nincsenek olyan értesüléseik, miszerint bármiféle terrorveszély fenyegetne az országban.



A több mint 500 géppisztolyos rendőr - társaival együtt - elsősorban azokat a helyeket fogja felügyelni, ahol a húsvéti ünnepek alkalmával nagyszámú turista és hazai lakos gyűlik össze, valamint a nemzetközi repülőtereket és néhány, a turisták által kedvelt vidéki célpontot.



"A húsvéti ünnepek és a pészah (zsidó húsvét) idejére megerősítjük a rendőri ügyeleteket. A hadsereg mintegy 600 katonája is készenlétben lesz, de nem számolunk azzal, hogy bevetésükre szükség lenne" - fejtette ki a cseh belügyminiszter.



Géppisztolyos rendőrjárőrök legutóbb tavaly karácsonykor voltak láthatóak a cseh fővárosban, illetve a nagyobb turistaközpontokban és a repülőtereken.



Húsvétkor a cseh rendőrség már hagyományosan országszerte megerősíti a közúti forgalom ellenőrzését. A szerdán kezdődött, egy hétig tartó akcióba mintegy 3000 rendőr kapcsolódik be - jelentette be Milan Chovanec.