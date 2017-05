Visszavonul a közszerepléstől az angol királynő férje

Ősztől visszavonul a közszerepléstől Fülöp edinburgh-i herceg, a brit uralkodó férje. Az idén 96 esztendős herceg döntését a Buckingham-palota jelentette be csütörtökön.A bejelentést a királyi ház tisztviselőinek meglehetősen váratlanul összehívott értekezlete előzte meg, amelyen a lordkamarás, a királyi háztartás legmagasabb rangú civil vezetője ismertette Fülöp herceg visszavonulásának hírét.A Buckingham-palota - a gyorsan elterjedt pletykákra reagálva - már a bejelentés előtt hangsúlyozta, hogy "nincs ok az aggodalomra" sem a 91 esztendős II. Erzsébet királynő, sem Fülöp herceg egészségi állapotával kapcsolatban.Az első számú londoni királyi rezidencia hivatalos közleménye szerint Fülöp augusztus végéig eleget tesz az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogad el meghívásokat ilyen eseményekre.A Buckingham-palota hangsúlyozza, hogy a királynő "a királyi család más tagjainak támogatásával" folytatja közösségi szerepvállalását.A királyi család a twitteren is megosztotta a bejelentést: