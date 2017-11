Víz kerülhetett az eltűnt argentin tengeralattjáró légszívójába

, közölve, hogy víz ömlött a hajó légszívójába, rövidzárlatot okozva az egyik akkumulátorban., ahonnan november 15-én utoljára jelentkezett be a San Juan. Azóta semmi jel nem érkezett a tengeralattjáróról, és a hajótestet sem találják, bár nemzetközi akció indult a felkutatására. Szakértők kezdettől fogva azt mondták, hogy a személyzetnek legfeljebb 10 napi levegőtartalék áll rendelkezésére, feltéve, ha a hajó sértetlen maradt, de elsüllyedt., s ezt követően kapott parancsot arra, hogy térjen vissza a fővárostól 400 kilométerre délre lévő Mar del Plata-i támaszpontjára. Korábbi közlések szerint a hadihajó november 13-án indult vissza az ország legdélebbi csücskéből, Ushuaia kikötőjéből.

A haderőnem szóvivője, Enrique Balbi hétfőn újságíróknak elárulta: a kapitány akkor arról számolt be, hogy víz ömlött be a hajó légszívóján keresztül, miközben éppen zajlott az akkumulátorok töltése.– magyarázta.Balbi ugyanakkor hozzátette, hogy a kapitány később műholdas telefonon keresztül azt jelentette, hogy a problémát megszüntették. Az érintett "akkumulátort le kellett választaniuk" az elektromos hálózatról, "és egy másik akkumulátor-áramkört használva kellett folytatniuk víz alatti útjukat Mar del Plata felé" - mondta a szóvivő.A Németországban megépített, TR-1700-osztályú, dízel-elektromos meghajtású San Juan 1985-ben állt szolgálatba, s 2008 és 2013 között átfogó felújításon esett át.A legénység tagjainak hozzátartozói kifogásolták a haditengerészet szerintük nem megfelelő reagálását a hajó eltűnésére, és problémásnak nevezték a vízi jármű korát és állapotát is. Mauricio Macri argentin elnök vizsgálatot ígért a katasztrófa ügyében.Balbi azt mondta, várhatóan hétfőn (helyi idő szerint) érkezik a térségbe az a norvég hajó, amely az amerikai haditengerészet távirányítású kutatójárművét és annak mentőegységét hozza magával.