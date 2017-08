Vízkorlátozást vezetnek be Rómában

Csökkentik az éjszakai víznyomást az éjszakai órákban szeptember elsejétől Rómában és a vele szomszédos Fiumicino területén a szárazság miatti rendkívüli vízhiány miatt - jelentette be az olasz főváros vízszolgáltatója hétfőn.



A majdnem három millió lakosú Rómát vízzel ellátó Acea vízszolgáltató vállalat közleménye szerint a vízellátást az egész városban korlátozzák. A víznyomás csökkenése elsősorban a magasabb emeleteken és az egyébként is alacsony nyomású kerületekben lesz jobban érzékelhető. A víznyomást csökkentik a fővárossal szomszédos, a repülőteréről ismert Fiumicino önkormányzatának területén is.



A közüzemi korlátozás egyelőre csak az éjszakai órákra vonatkozik, és a tervek szerint elegendő lesz csak szeptemberben csökkenteni a víznyomást azt remélve, hogy ősszel a csapadék pótolja majd a vízhiányt.



Az olasz fővárosban és területén május óta nem esett csapadék. A nyár eleje óta hét hőhullám követte egymást teljesen kiszárítva a patakokat: a Rómát kettészelő Tevere folyó és a várost vízzel ellátó Braccianói-tó vízszintje is történelmi mélypontra süllyedt.



A rendkívüli szárazság miatti víztakarékosság jegyében Rómában júliusban elzárták az utcai kutak egy részét. Július végén szintén felmerült a víznyomás csökkentésének és a vízfogyasztás korlátozásának a lehetősége, de azt akkor elhalasztották.