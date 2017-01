Vizsgálatot indítottak Romániában a gyanúsan magas energiaárak miatt

Az Agerpres hírügynökség szerint a vizsgálatba a versenytanácsot is bevonják. Az árszabályozó hatóság kartellezést gyanít, azt feltételezi, hogy nem csak a kereslet és kínálat befolyásolták az árat a gyanús szerződésekben. A mintegy 250 szereplős hazai áramtőzsdén januárban mintegy 6800 gigawattórányi energia adásvételét bonyolították le a határidős piacon, és további 3400 gigawattórányit a másnapi piacon, olyan körülmények között, amikor Románia energiafogyasztása ebben az időszakban nem haladta meg a 6000 gigawattórát.



Az energiaexportőr Romániában január 15-én és 23-án is európai rekordot döntött a másnapi energiaár (74,92, illetve 96,52 euróval megawattóránként), az elmúlt hétvégén pedig az OPCOM-on az energiaár elérte a 144 eurót megawattóránként, míg a hónap elején még 40-50 euróba került egy megawattórányi energia a román piacon. Az ANRE azt is gyanúsnak találja, hogy ezek munkaszüneti napok voltak Romániában, amelyeken csökken az energiakereslet, és így rendes körülmények között az áraknak is csökkenniük kellett volna.



A villamosenergia-árak Európa-szerte rekordokat döntöttek januárban a rendkívül hideg időjárás miatt. A romániai energiaárak a Digi24 hírtelevízió szerint azt követően nőttek ugrásszerűen, hogy az energiaügyi miniszter egy küszöbön álló energetikai válságról beszélt a január 12-i kormányülésen, arra figyelmeztetve, hogy a széntüzelésű hőerőműveknek csak négy napra elegendő tartalékaik vannak.