Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzéki azt állítja, hogy megmérgezték

Az amerikai költségvetési összegek külföldi felhasználását ellenőrző albizottság Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor kérésére hallgatta meg Kara-Murzát, a szenátus külügyi bizottságának szélesebb körű, Oroszországgal, az orosz demokráciával foglalkozó vizsgálódásai keretében.



A 35 éves Vlagyimir Kara-Murza, akit a 2015-ben meggyilkolt orosz ellenzéki politikus, Borisz Nyemcov egyik szövetségeseként tartanak számon, arról számolt be, hogy az elmúlt években kétszer is megmérgezték, és mindkét alkalommal éppen hogy csak életben maradt. A múlt hónapi mérgezést követően több szervének leállt a működése, és az orvosok mesterséges kómában tartották napokig. Hasonló történt vele két éve, akkor veseelégtelenség miatt került életveszélybe.



Mint mondta: az orvosok mindmáig nem tudták azonosítani a szervezetébe juttatott méreganyagot. Túlélése annak bizonyítéka - fogalmazott -, hogy "becsúsznak még hibák" a politikai ellenzék elnémítására irányuló orosz kormányzati propaganda-hadjáratban.



Kara-Murza részletesen beszámolt az amerikai törvényhozóknak mérgezései tüneteiről és egészségi állapotáról. Az ellenzéki személyiség jelenleg a külföldön élő Mihail Hodorkovszkij orosz ellenzéki által létrehozott Nyílt Oroszország alapítvány alelnöke, és továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnök fáradhatatlan bírálója.



Még januárban, Rex Tillerson - akkor még csak kijelölt külügyminiszter - kongresszusi meghallgatása előtt, Kara-Murza levelet írt az amerikai szenátus külügyi bizottságának azt kérve, hogy az ő véleményét is vegyék figyelembe, amikor Tillerson kinevezéséről és "az amerikai-orosz viszony következő lépéseiről" döntenek. Levelében azt fejtegette, hogy "Vlagyimir Putyin csaknem egy nemzedék óta tartó uralmát a Szovjetunió összeomlása után születő demokrácia intézményrendszerének lebontása jellemzi". Majd azt hangoztatta, hogy az orosz sajtó csupán "a kormányzati propaganda szócsöve", és a választásokat "megfélemlítéssel és csalással" erodálják.



Az orosz ellenzéki szenátusi meghallgatásának ötlete Lindsey Graham szenátoré volt. A dél-karolinai republikánus politikus az egyik legkitartóbb bírálója Donald Trump elnök Oroszországgal együttműködést kereső politikájának, és a mostani meghallgatást, illetve az ott elhangzottakat érvként szeretné felhasználni arra, hogy a kormány költségvetésén belül külön összeget különítsenek el - mint mondta - "azon országok és szervezetek támogatására, amelyek Putyin rendszere ellen küzdenek".