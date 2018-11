Volt katona a kaliforniai ámokfutás elkövetője - fotók

Volt katona a 13 halálos áldozattal járó dél-kaliforniai ámokfutás elkövetője a Ventura megyei seriff csütörtöki tájékoztatása szerint.A 28 éves Ian David Long szerdán későn este egy szórakozóhelyen nyitott tüzet vaktában egy diákrendezvény résztvevőire, köztük a Pepperdine Egyetem hallgatóra a dél-kaliforniai Thousand Oaks városában. A lövöldözésben Long is meghalt, öngyilkos lett. Kórházba szállítás után meghalt a seriff helyettese, Ron Helus is, aki éppen a lövöldözéskor lépett be a szórakozóhelyre. A helyszínen egyébként hat, szolgálaton kívüli rendőr is volt.A sebesültek pontos számát egyelőre nem közölték, de bejelentették: 21 sebesültet csütörtökön délelőtt hazaengedtek a kórházból.Geoff Dean seriff csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: Long egyetlen fegyvert, egy Glock típusú pisztolyt használt. Tettének oka egyelőre ismeretlen. A seriff megerősítette, hogy Long öngyilkos lett, és már halott volt, amikor a rendőrök megérkeztek a helyszínre. A szórakozóhely irodájában találták meg a holttestét.Az elkövető - mint Geoff Dean elmondta - korábban kisebb, közlekedési ügyekben került összeütközésbe a törvénnyel, 2015-ben pedig ő volt verekedés áldozata egy szórakozóhelyen.Long 2008 és 2013 között a fegyveres erők kötelékeiben, a tengerészgyalogságnál szolgált.Donald Trump elnök elrendelte a nemzeti lobogó félárbocra engedését a Fehér Háznál, a középületeken, valamennyi katonai bázison, tengerészeti állomáson és az Egyesült Államok külképviseletein.Tizenhárom halálos áldozata van a kaliforniai Thousand Oaks városában történt lövöldözésnek, amelyben egy fegyveres férfi egy szórakozóhelyen tüzet nyitott egy diákrendezvény résztvevőire - közölte Geoff Dean, Ventura megye seriffje csütörtökön. A legfrissebb értesülések szerint a halottak között van a támadó és a seriff egyik helyettese is.A Ventura County Star című helyi napilap úgy tudja, hogy legalább 30 lövés dördült el kevéssel szerda éjfél előtt a Borderline Bar & Grill nevű szórakozóhelyen, ahol éppen egy egyetemistáknak szervezett táncest zajlott több száz ember részvételével.Szemtanúk szerint a támadó fejbe lőtte a bejáratnál álló biztonsági őrt, majd félautomata fegyverével válogatás nélkül lövöldözni kezdett.Tüzet nyitott egy férfi a kaliforniai Thousand Oaks város egyik bárjában, ahol egy diákrendezvény zajlott. A lövöldözésben a legfrissebb közlések szerint tizenegyen sebesültek meg - írta az amerikai média helyi idő szerint szerda este.A Los Angelestől mintegy 60 kilométerre nyugatra fekvő, 130 ezer lakosú város hatóságainak tudomása szerint 11 embert ért lövés, köztük egy sheriffhelyettest. Garo Kuredjian sheriff egy korábbi sajtótájékoztatón hat sebesültről beszélt, és nem tudta megmondani, hogy mennyire súlyos az állapotuk.A Ventura County Star című helyi napilap úgy tudja, hogy legalább 30 lövés dördült el kevéssel éjfél előtt a Borderline Bar & Grill nevű szórakozóhelyen.A rendőrség egyelőre egy elkövetőről tud, és felszólította a helyieket, hogy kerüljék el a szórakozóhely közelét. A környékbeli utakat lezárták.Szemtanúk szerint a támadó fejbe lőtte a bejáratnál álló biztonsági őrt, majd félautomata fegyverével válogatás nélkül lövöldözni kezdett.A szórakozóhelyen egyetemistáknak szervezett táncest zajlott. Az elkövető füstgránátot dobott a táncparkettre. Többen az ablakokat kitörve próbáltak elmenekülni a támadó elől.