Vörös riasztás a szomszédban

Csütörtökön és pénteken a legmagasabb fokú, vörös riasztás lesz érvényben Szerbiában, a hőmérséklet ugyanis az ország nagy részén a hajnali órákban mínusz 15 és mínusz 20 Celsius-fok között alakul majd - közölte a szerb sajtó szerdán.



Az Európát is sújtó hideghullám hétfő reggel érte el Szerbiát, amikor a hőmérséklet hirtelen fagypont alá csökkent, és az ország nagy részén azóta is folyamatos a havazás. A legtöbb helyen a hótakaró nem haladja meg a 30 centimétert, ám a hóátfúvások és az erős szél miatt több út is csak nehezen járható. Lezárásokra egyelőre nem kell számítani - közölte a szerbiai autós és motoros szövetség.



A közszolgálati televízió (RTS) információi szerint a váratlan és szokatlanul hideg időjárás miatt halálra fagyott egy idős ember Dél-Szerbiában. A 75 éves férfi hétfőn tűnt el otthonából, és kedden találtak rá egy elhagyott földút mellett. A szerb meteorológiai szolgálat jelentése szerint felmelegedésre csak szombattól lehet számítani, vasárnap viszont már nulla Celsius-fok fölött lesz a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.