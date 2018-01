Washington a fogva tartott hongkongi könyvkereskedő elengedésére szólította fel Kínát

A külügyminisztériumot mélységesen aggasztja a svéd állampolgársággal is rendelkező Kuj letartóztatása - hangsúlyozta Heather Nauert külügyi szóvivő.



"Felszólítjuk a kínai hatóságokat, hogy magyarázzák meg, milyen jogi alapon fogták el és tartják őrizetben Kujt, valamint mondják el, hol található, biztosítsák számára a szabad mozgást, illetve tegyék lehetővé távozását Kínából" - tette hozzá Nauert.



Kuj Min-haj hongkongi könyvkiadó-tulajdonost január 20-án szállította le a kínai rendőrség egy Pekingbe tartó vonatról. Az esetnek a vele utazó svéd diplomaták is szemtanúi voltak. A könyvkereskedő izomsorvadással járó, gyógyíthatatlan betegségben szenved, és éppen orvosi kezelésre tartott a kínai fővárosba.



Svédország, Németország és az Európai Unió is követelte a férfi azonnali elengedését.



Kuj Min-haj annak az öt hongkongi könyvkiadó-tulajdonosnak az egyike volt, akiket 2015-ben a kínai titkosszolgálat elrabolt. Kujt a thaiföldi Pattaján fogták el. A Mighty Current kiadó társtulajdonosa később a kínai televízióban tűnt fel azt állítva, hogy egy régi cserbenhagyásos gázolás miatt kirótt büntetés végrehajtása elől szökött még az 1990-es években Hongkongba, viszont úgy döntött: feladja magát. A férfi vezető kínai politikusokról szóló botránykönyvek kiadására szakosodott, és olyan műveket is árult, amelyeket Peking betiltott. Kuj Min-hajt végül tavaly októberben elengedték, de azóta is megfigyelés alatt tartják, és megtiltották neki, hogy elhagyja Kína területét.