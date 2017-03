Washington ismételten követelte Moszkvától a Krím visszaadását Ukrajnának

"A Krím Ukrajna része. Az Egyesült Államok elítéli a Krím orosz megszállását, és felszólít ennek haladéktalan befejezésére" - jelentette ki Mark Toner, az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Moszkva által 2014. március 16-án lefolytatott krími népszavazás harmadik évfordulója alkalmából nyilatkozva.



Hangsúlyozta: az Egyesült Államok "nem ismeri el a referendumot", ahogy a Krím félsziget elcsatolását sem, amely Washington szerint "a nemzetközi jog folyamatos megsértését" testesíti meg. Hozzáfűzte: az Oroszország ellen hozott büntetőintézkedések a fekete-tengeri félsziget visszaszolgáltatásáig hatályban maradnak. Hasonlóan nyilatkozott korábban Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet is. Február közepén Donald Trump amerikai elnök is követelte a Krím visszaadását Ukrajnának.



Az orosz erők által megszállt Krímben 2014. március 16-án megtartott népszavazáson 80 százalékos részvétel mellett a a szavazók 96,77, Szevasztopolban pedig a 95,6 százaléka az Oroszországhoz történő csatlakozásra voksolt. Másnap a Krími Köztársaság kikiáltotta függetlenségét, március 18-án pedig Moszkvában aláírták a szerződést az Oroszországi Föderáció két új szubjektumának felvételéről.



A Krím státusával kapcsolatban az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége továbbra is az állami szuverenitás és a területi sérthetetlenség elvének elsődlegességét hirdeti, Oroszország pedig, amely a félsziget hovatartozásának ügyét "lezártnak" tekinti, az önrendelkezés jogáét. Ebben - a Fekete-tengerbe benyúló félsziget ügyében - csak Fehéroroszország, Afganisztán, Kuba, Észak-Korea, Nicaragua, Szíria és Venezuela ért vele egyet.