Washington kilép az ENSZ menekültügyi világegyezményének előkészítéséből

Donald Trump amerikai elnök döntésének értelmében az Egyesült Államok kilép annak az átfogó ENSZ-megállapodásnak az előkészítő munkálataiból, amely a menekültek és migránsok helyzetén hivatott segíteni, mert összeegyeztethetetlennek tartja saját bevándorlási politikájával - jelentette be helyi idő szerint szombaton New Yorkban az amerikai ENSZ-képviselet.- közölte az amerikai képviselet egy közleményben.Az átfogó paktum elkészítéséről tavaly szeptemberben egyhangúlag döntött az ENSZ Közgyűlése, a részletes javaslatot a világszervezet menekültügyi főbiztosságának kell elkészítenie és 2018-as éves jelentésének részeként beterjesztenie. A megállapodás rögzíti azokat a nemzetközi alapelveket, amelyeket tiszteletben kell tartani a menekültekkel és bevándorlókkal szembeni eljárást illetően, beleértve az ideiglenes elhelyezésükre, illetve hazatérésük támogatására vonatkozó szabályokat is. Az egyezménynek része lesz egy részletes cselekvési program.Az amerikai közlemény szerint a megállapodást konszenzussal szándékoznak elfogadni már 2018-ban.Az ENSZ egyelőre nem reagált az amerikai bejelentésre.Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet leszögezte, hogy az Egyesült Államok világelső a menekültek támogatásában, és ezt a szerepét meg is kívánja őrizni. A bevándorlásra vonatkozó döntéseket azonban az amerikaiaknak maguknak kell meghozniuk, azokba más nem szólhat bele - tette hozzá, úgy vélekedve, hogy a tavaly szeptemberi nyilatkozatban tükröződő globális szemlélet nem egyeztethető össze az Egyesült Államok szuverenitásával.Donald Trump amerikai elnök már több szigorítást vezetett be országának menekültpolitikájában.