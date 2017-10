Zaklatás és erőszak a színfalak mögött - Tom Jones is megszólalt

A zeneiparban is széles körű a zaklatás és az erőszak - hangoztatta Toms Jones a Harvey Weinstein botránnyal kapcsolatban a BBC-nek adott interjújában.



"A zeneiparban is rendszeresen előfordulnak ilyen esetek. Sokan az ügynökökre panaszkodnak, akik különféle dolgok teljesítését várják el a lemezszerződéshez, ugyanúgy mint a filmszerződések esetében" - mondta a brit énekes a BBC rádió ötös csatornájának adott interjújában.



A kérdésre, hogy tapasztalt-e hasonlót, Tom Jones azt válaszolta, "igen, a kezdetekben, igen."



"Volt néhány ilyen eset. De kitérsz előle. Egyszerűen kisétálsz... És amit megpróbálnak nőkkel, azt férfiakkal is megpróbálják" - hangoztatta.



Elmondta, hogy borzasztóan érezte magát, amikor karrierje kezdetén szembetalálta magát ilyennel. "De akkor arra gondolsz, hogy meg kell szabadulnod ettől az embertől, ez így nem lehetséges" - tette hozzá.



Úgy vélte, hogy a hatalomban lévő emberek néha kihasználják helyzetüket, de "nem mindenki követ el zaklatást, bántalmazást, vannak jó emberek".



A filmipar nagyjai ellen az elmúlt hetekben felmerült vádakról kijelentette, "ezek az esetek előfordulnak a szórakoztatóiparban, néha elleplezik azokat, de azután fény derül rájuk".



Olyan dolgok derülnek ki, amelyeknek már évekkel ezelőtt elő kellett volna jönniük. De ilyen a szórakoztatóipar, rivaldafényben vagy, és el kell fogadnod, a rossz dolgot a jóval együtt. Az igazság azonban mindig kiderül. Ha rosszat teszel, meg kell fizetned érte, vagy bizonyítanod, hogy nem tettél semmi rosszat" - hangoztatta Tom Jones.