Zsarolás állhat a Potsdamban talált gyanús csomag ügye mögött

A potsdami ügyészség, a Brandenburg tartományi rendőr-főkapitányság és a tartományi belügyminisztérium közös tájékoztatóján a tárca vezetője, Karl-Heinz-Schröter elmondta, hogy a helyszínen találtak egy papírt, rajta egy úgynevezett QR-kóddal - mobiltelefon kamerájával leolvasható különleges vonalkóddal -, amely egy zsaroló levélhez vezet.A dokumentum ismeretlen szerzői több millió eurót követelnek a német posta (Deutsche Post) DHL nevű csomagküldő vállalkozásától.Hans-Jürgen Mörke rendőrfőkapitány hozzátette: a zsarolók további veszélyes csomagokat indíthatnak útnak. A címzettek kisvállalkozások vagy akár magánszemélyek is lehetnek.A hatóságok a lakosság segítségét kérik az ügy feltárásához. Arra kértek mindenkit, hogy értesítse a endőrséget, ha gyanús - például feladó nélküli - küldeményt kap, és ne nyissa fel.A tájékoztatón elmondták, hogy a pénteken egy potsdami belvárosi gyógyszertárba kiszállított csomag az előzetes megállapításokkal szemben valószínűleg veszélyes volt, akár fel is robbanhatott volna. A közelmúltban hasonló küldeményt kapott egy közelebbről meg nem nevezett címzett a Potsdamtól nagyjából 100 kilométerre fekvő Odera menti Frankfurtban. A zsaroló levelet akkor azért nem találták meg, mert a csomag felnyitáskor kigyulladt, és így elégett a QR-kódot tartalmazó papírlap.Azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszertár olyan környéken fekszik, ahol szabadtéri adventi vásárt tartanak, Karleinz Schröter kiemelte: minden jel arra utal, hogy a zsarolók célpontja nem a rendezvény volt, és meglehet, nem is tudták, hogy éppen karácsonyi vásárt rendeznek az üzlet környezetében.A robbanóanyagot, szögeket és - a nyomozás új megállapításai szerint - gyújtószerkezetet is tartalmazó csomag miatt p éntek délután lezárták és kiürítették a vásárt Szombaton újra megnyitották , de a történtek miatt valamennyi brandenburgi karácsonyi vásáron megerősítették a rendőri készültséget.