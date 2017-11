Zsidónak és holokauszttúlélőnek adta ki magát egy német-amerikai művész

A levéltár szerint az 1939-ben Recklinghausenben született és a 80-as évek óta az Egyesült Államokban élő, majd 2007-ben ott elhunyt nő hamisan adta meg, hogy zsidó és megjárta az egyik koncentrációs tábort is.



Koczy meghamisított életrajza a művész több mint 100, a városra örökített munkáját bemutató kiállítás alkalmával tűnt fel.



Neve nem szerepel az áldozatok jegyzékében - mondta Matthias Kordes, a városi levéltár vezetője. Hozzátette: az anyakönyvi hivatal és a népesség-nyilvántartó jegyzékeiben szüleivel és nagyszüleivel együtt Koczy maga is római katolikusként szerepel.



A művész azon állítása, miszerint gyerekként a traunsteini koncentrációs táborban tartózkodott, szintén nem bizonyítható, Kordes információi szerint ugyanis abban a táborban csak férfiak tartózkodtak, nők és gyerekek nem.



Hans-Jürgen Schwalm, a recklinghauseni műcsarnok igazgatója védelmébe vette a művészt. Mint elmondta, Koczy nagyon komoly életművet hagyott hátra. A 90-es évek kezdetétől vallotta magát zsidónak, de már a 70-es években is nagy sikereket ért el. A hamis identitásból semmilyen haszna nem származott. "Hogy mi vezette erre, nem tudjuk" - mondta Schwalm.



Rosemarie Koczy művei megtalálhatóak többek között a New York-i Guggenheim Múzeumban, és a jeruzsálemi Jad Vasem holokausztemlékhelyen. A Jad Vasem szóvivője nem kommentálta szerdán a híreket.