100 makói gyereket látnak vendégül a régi városházán - Megnyílt a pótnagyik nyári tábora

– Nagyon vártam a tábort, főleg azt, amikor rajzolhatok majd. Az a kedvenc időtöltésem – mondta Kádár Nóra, a Kálvin-iskola harmadikos diákja. Ő az egyik a közül a 100 helybeli, szerény körülmények között vagy nagycsaládban nevelkedő gyerek közül, akiket 4 héten át vendégül látnak a pótnagyik hétfőn reggel megnyílt ingyenes táborában.A helyszín ezúttal is a régi városháza épülete, ahol 10 nagyszülő vigyáz a gyerkőcökre. Utóbbiak trambulinozhatnak, focizhatnak, teniszezhetnek, kézműveskedhetnek, de még programokat is szerveznek nekik – mondta el a főszervező, a Délmagyarország Év embere díjával kitüntetett Bakacsi Pálné. A táborban az a legérdekesebb, hogy az önkormányzat, illetve helyi vállalkozók támogatásával zajlik – van, aki fagyit vagy gyümölcsöt hoz, más játszóeszközöket ad vagy a szállításban segédkezik.A pótnagyik egyike, Szaveljev Ferencné lapunknak elmondta, a kezdetektől részt vesz a tábor munkájában. Vannak unokái, dédunokái, de ők részben már nagyok, részben külföldön élnek. A táborok idején újra nagymamának érezheti magát azáltal, hogy a gyerekekről gondoskodik szívvel-lélekkel, szeretettel – amit ők meg is hálálnak. – Ez a boldog gyerekzsivaj minden fáradságot megér! – mondja mosolyogva Marcsi mama.800 makói gyerek táborozhatA tábor hétfői megnyitójára eljött Farkas Éva Erzsébet polgármester is – gyümölcsöt, finomságokat hozott. Elmondta, a város a pótnagyik példáját követve 6 helyszínen 30 egyhetes tábort szervez helybeli gyerekeknek, összesen 800 diák részvételével olyan helyszíneken, mint a könyvtár, a múzeum, a sportcsarnok és különböző iskolák. Erre a célra, részben pályázati forrásból 5 millió forintot fordítanak. Gondoskodik a város további 150 gyerek szünidei étkeztetéséről is, ami Makónak 2,5 millió forintjába kerül – a központi támogatás 2 millió.