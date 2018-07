134 emberből 89 el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon - Alig maradt közmunkás Magyarcsanádon

Most negyvenöten közmunkások a faluban



Farkas János azt mondja, most 45 közmunkás van a faluban, de jövőre ezt a létszámot is szeretnék megfelezni. Addigra – úgy gondolja – mindenkit el tudnak helyezni a munkaerőpiacon, aki erre alkalmassá tehető.

Egyre több lehetőség adódott

Gán István Péterné családjának sokat jelent, hogy a férje tisztes fizetést biztosító munkához jutott. Fotó: Szabó Imre

Nem marad hadra fogható ember

– A csanádiak hozzászoktak, hogy a közmunkások nyírják a füvet. De ennek vége: olyan sok közfoglalkoztatott tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hogy erre már nincs ember – mondja Farkas János, Magyarcsanád polgármestere. Még ha ezen túl a helybelieknek maguknak is kell gondoskodniuk a növények ápolásáról, az mindenképp siker, hogy a két évvel ezelőtti 134 közmunkás kétharmada már rendes állásban, teljes fizetésért dolgozik. Van, aki hulladékot válogat a megyeszékhelyen, mások kukásautón dolgoznak vagy karbantartási munkákat végeznek, építkezéseken vesznek részt.A nagy többségnek ez az önkormányzat által 2016-ban alapított nonprofit vállalkozás, a Magyarcsanádi Településüzemeltetési és Fejlesztési (MATIF) Nkft. jóvoltából sikerült. A cégnek eredetileg az volt a célja, hogy a közfoglalkoztatás adminisztratív terhei alól mentesítse a hivatalt, de mivel a Start munkaprogramot csak maga az önkormányzat szervezheti, maradtak a községháza alkalmazásában is közfoglalkoztatottak – ők elsősorban a parkot gondozták, és hasonló munkákat végeztek el. Farkas azonban idővel látta, hogy egyre több a lehetőség a munkaerőpiacon, ezért a MATIF közvetítésével közülük mind többnek sikerült rendes állást találni.– Másképp élünk: tudjuk fizetni a számláinkat – mondja a különbségről a magyarcsanádi Gán István Péterné. Ő maga ugyan, minthogy csak 8 általánossal rendelkezik, továbbra is közfoglalkoztatott, takarítást végez havi 52 ezerért, a férje azonban az önkormányzati cég közvetítésével most hulladékot válogat Szegeden 2 műszakban, és hazavisz 110-120 ezret. Ez különösen ahhoz képest nagy összeg, hogy a férfi korábban csak a 28 ezer forintos jövedelempótló támogatást kapta. – Nyugodtan alszunk, és nem járunk a hivatalba segélyért – mondja, miközben a művelődési házban törli a port.A MATIF ügyvezető igazgatója, Timár Zoltán szerint a siker titka a szakmaiság és a kapcsolatrendszer – ő korábban, 12 éven át városüzemeltetési igazgatóként dolgozott. Úgy gondolja, még mindig lehet új területeket találni, ahol az eddigi közfoglalkoztatottak munkához juthatnak. Az eddigi tapasztalatok szerint az álláshoz juttatott emberek 80 százaléka meg is marad a munkahelyén. Magyarcsanádon lassanként már az lesz a probléma, hogy nem marad hadra fogható ember, ezért aztán a szomszédos településekkel is keresik az együttműködést.