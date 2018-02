14-ből 4 épület már nincs meg a makói Honvédban, de a pályázatban szerepelnek - a város szerint nincs szó fantomházakról

Az egyik honvédi bérlakás helyén maradt üres telek. Itt felújítani nincs mit, új házat kell építeni.

Fotó: Szabó Imre

A 14 felújításra szánt makói önkormányzati lakóház közül 4 már nincs meg, csak üres telek van a helyükön – hívta fel a figyelmet egy helyi hírportál, a makohirado.hu cikke nyomán a hvg.hu nemrégiben. Mint lapunk is beszámolt róla, az önkormányzat a Honvéd városrészt érintő fejlesztés részeként tervezi az ottani, városi tulajdonú bérlakások felújítását. Az összesen jó egymilliárd forintos Honvéd-programból 180 milliót terveznek erre a célra elkölteni, azaz házanként közel 13 millió forintot.Az érintett ingatlanok a Dembinszky, a Szigeti, a Türr és a Wlassich utcában vannak. Megnéztük, és azt láttuk, hogy a négy ház már csakugyan nincs meg. Volt, ahol gaztengert találtunk, másutt már csak az egykori épület alapjait lehetett sejteni az egyébként szépen lenyírt pázsit alatt. Bár valaha tényleg létezhettek, ezeken a helyeken felújítható házak már szemmel láthatóan régóta nincsenek. Az országos sajtóban ezeket fantomházakként emlegetik.

Erről azonban az önkormányzat szerint szó sincs. Érdeklődésünkre azt írták a városházáról, hogy az önkormányzati ingatlanokat a projekt szempontjából 2016-ban felmérték, a pályázatot pedig az önkormányzat a kiírásnak megfelelően készítette el. Ez lehetőséget adott nemcsak a jelenleg lakott 10 épület rendbehozatalára, de a korábban említett 4, a földhivatali nyilvántartásban lakóházként, illetve udvarként szereplő ingatlan újraépítésére és a hiányzó közművek pótlására is. Ennek során mindenben a pályázatban vállaltaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az energetikai előírásoknak megfelelően fognak eljárni, a lakásokat pedig szociális alapon adják majd bérbe.Azt is megtudtuk, hogy a pályázat eredményeként egy új szolgálati lakás is megépül, tehát összesen 5 újra-épített és 10 felújított szociális bérlakás várja majd a beköltözőket.