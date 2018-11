150 millióba került - Csanád vármegye iratait is őrizni fogja, átadták az új levéltárat Makón

Az ünnepségen Latorcai Csaba János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára elmondta, a beruházást a kormány 130, a makói önkormányzat 20 millió forinttal támogatta – így nemcsak a védett homlokzatú pavilont újították fel és alakították át, de mellé modern galériaraktár is épülhetett. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója azt hangsúlyozta: a 84 hazai levéltár összesen közel 300 kilométernyi iratanyagot őriz. – Azt már az őseink is tudták, hogy az identitás ápolásához nélkülözhetetlen a múlt emlékeinek megőrzése – mondta.A makói levéltár egyébként – mint megírtuk – a régi városháza épületéből költözött át. Az új helyen nemcsak a dokumentumok tárolásához, de a kutatómunkához, sőt kiállítások, előadások tartásához is megfelelőek a körülmények. Közel 2 kilométernyi iratot őriznek itt, a legrégebbi irat 1682-ből származik. Az új épületet Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg, majd az átadást jelképező nemzetiszín szalagot Farkas Éva Erzsébet polgármester és Urbancsok Zsolt levéltárvezető vágta át.Az ünnepséget követően meg lehetett tekinteni az épületegyüttest. Ennek során jelentette be Lázár János honatya, hogy Kásler Miklós miniszter döntése alapján hamarosan ide kerül az egykori Csanád vármegye iratanyaga Szegedről. – Egy olyan múlttal rendelkező város, mint Makó, joggal tart igényt erre – mondta. Hozzátette: máig nem kellőképpen felrajzolt az a kultúra, amely a várost a két világháború között, illetve előtt jellemezte, és paraszt-polgári fejlődés, illetve magyar–zsidó szimbiózis eredményeként jött létre. Most, amikor a polgári Makó újjászervezése folyik, a megye pedig felveszi a Csanád-Csongrád nevet, ez különösen fontos.