160 milliót költenek a járdákra - A makói testületin köszöntötték a város díjazottjait is

Díjazottak egy csokorban: Sebők Árpád, Gyarmati Lászlóné Luncz Mária és Doktor László.

Fotó: Szabó Imre

Ünnepi pillanatokkal kezdődött tegnap a testületi ülés: Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte azokat a makóiakat, akik a közelmúltban az egész város figyelmére számot tartó sikert értek el. Doktor László , a Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetője, illetve Gyarmati Lászlóné Luncz Mária vállalkozó a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését kapta, a 74 éves veterán atléta, Sebők Árpád pedig az országos fedett pályás atlétikaversenyen nyert 4 arany- és egy ezüstérmet.– A makóiak biztonságban vannak: a zöldhatáron átjutó néhány migránst is már a határtól néhány kilométerre elfogják a rendőrök, a városig nem jutnak el – mondta el Piros Attila dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, aki a testület kérésére tartott tájékoztatót. Hozzátette, a megelőző védelmi intézkedéseknek köszönhetően idén január elseje óta mindössze 50 esetben kellett intézkedniük. A testület megköszönte a rendőrök munkáját.Farkas Éva Erzsébet az idei járdaprogramot ismertette. Most a tavalyinál is többet, 160 milliót fordítanak erre a célra; 27 utcában összesen 6,9 kilométernyi járda újul meg, és a munkára ezúttal is helyi vállalkozók kapnak megbízást, szám szerint 8. Ráadásként a közmunkaprogramban is elkészül további másfél kilométer 11 utcában. Szerte a városban egyébként 23 kilométernyi járda vár felújításra.Amint előre jeleztük, megszületett a döntés a Kálvin utcai rendelő bontásáról, az új épület megépítéséről és a rendelők, a védőnői szolgálat meg a patika átköltöztetéséről a munkálatok idejére. Erről szóló korábbi cikkünk annyiban módosításra szorul, hogy a gyermekorvosi rendelők, illetve a védőnői szolgálat nem a Lonovics sugárúti egykori tüdőgondozó épületében, hanem a Hollósy Kornélia utcai közhivatalok házában kerül átmeneti elhelyezésre.A testület végül zárt ülésen döntött arról, hogy az első kötetes fiatal költők elismerésére, József Attila tiszteletére alapított Makói Medáliák-díj idei kitüntetettje Puskás Dániel hatvani születésű költő lesz A vakok zsoltára című verseskötetéért.