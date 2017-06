17 év alatt 174 millió Makón: 2014 előtti jutalmakat helytelenít a Fidesz

– Csütörtökön olyan információk jutottak a birtokunkba, amelyek szerint 2014 előtt, Buzás Péter idejében elképesztően magas jutalmakat vihetett haza néhány városházi dolgozó, egy szűk kör. Az egyikük összességében 30 milliót kapott – mondta Czirbus Gábor. Arról is beszélt, az is nemrég derült ki, hogy 2011 és 2014 között az egyik önkormányzati cégnél is óriási jutalmakat osztottak néhány főnek, mintegy 400 millió forint értékben. – A kettő együtt közel 600 millió forint. Ezért nem jutott pénz az orvosi rendelők, járdák, játszóterek felújítására! – hangoztatta a politikus.



Czirbus Gábor azt is mondta, 2014 és 2016 között, amióta fideszes a városvezetés, 3 év alatt 30-an összesen 3 millió forint jutalmat kaptak.



Szerettük volna Buzás Pétert, a város korábbi polgármesterét is megkérdezni az elhangzottakról, de nem értük el.