180 lépcsőfok visz a kémény tetejéig - vajon rálátni majd a kopáncsi körhíd kilátójára?

A tervek szerint ilyen lesz.

– A hatalmas téglaépítmény a Zöldi család tulajdonában lévő gőzmalom kéménye volt. Úgy gondoltuk, mielőtt megenné az idő, kezdünk vele valamit – mondta Lőrincz Tibor , Nagyér polgármestere. Az önkormányzat 128 millió forintot nyert egy ökoturisztikai pályázaton, ami több elemből áll majd. A kilátó is ebben a projektben szerepel.A 3,2 méter alsó átmérőjű kémény fölül körülbelül 1 méterre szűkül össze. A lépcső a kéményen kívül vezet majd a magasba. Úgy építik meg, hogy sem véletlenül, sem szándékosan ne lehessen lezuhanni a lépcsőről, illetve a felső erkélyről. A kilátó körül családbarát parkolókat és szalonnasütőt is kialakítanak. Jövő őszre készül el a beruházás.

Felújítják a játszóteret is ebből a pénzből, többek között vizes elemek is várják a kicsiket. Építenek három tanösvényt. Az egyik madár-, a másik pillangómegfigyelő hely lesz, a harmadik a szikes-vizes élőhelyet mutatja be. Külterületen ragadozó madarak fotózásához lesállásokat alakítanak ki a földben, és két magaslesről is lehet majd madarakat fényképezni.Nagyér határában van egy kis domb, aminek az egyik oldala homokos. A gyurgyalagok is felfedezték a helyet. A nagyériek itt is építenek egy lest, ahonnan meg lehet figyelni a fokozottan védett madarakat, úgy, hogy az ember jelenléte ne legyen zavaró.