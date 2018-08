1970 óta dolgozik, három gyereke született - most úgy érzi, cserbenhagyták Kurusáné nyugdíj nélkül maradt

Kurusa Jánosné a járási hivatal előtt – kezében a posta elutasító levele. Fotó: Szabó Imre

– Addig dolgoztam, amíg tönkre nem mentem, aztán miután már hasznomat nem tudták venni, kirúgtak. Azt gondoltam, lehúztam annyi évet, hogy el tudok menni nyugdíjba, de mégsem – mondta elkeseredve a 64 éves maroslelei Kurusa Jánosné. A makói járási hivatal előtt találkoztunk vele, miután a foglalkoztatási osztályról kijött. Álláskereső támogatást kap, ami 48 ezer forint havonta – amíg dolgozott, 120 ezer körül volt a fizetése.És valószínűleg nem fognak tudni új munkát találni neki, mert korábbi munkahelye, a posta – a maroslelei hivatalban dolgozta le az utolsó 25 évet, előbb kézbesítőként, végül értékesítőként – azért vált meg tőle, mert egészségileg alkalmatlannak nyilvánították, és az állapotával más munkakört sem tudtak neki ajánlani. A munkában ugyanis tönkrementek a lábai, műteni is kellett, és a válla, a keze sem működik megfelelően.Kurusáné úgy gondolta, miután különböző munkahelyeken 1970 óta dolgozott, és közben született három gyermeke is, táppénzen pedig apróbb betegségeket leszámítva nem volt, a nők 40 plusz programja keretében nyugdíjba vonulhat. Sorra járta a hivatalokat, levelezett, de elutasító választ kapott. Mi is megkerestük a megyei kormányhivatalt – terjedelmes választ küldtek, amelyben részletesen levezették, mely időszakokat tudják figyelembe venni a nyugdíj szempontjából és melyeket nem. Ezt neki is továbbítottuk. A lényeg az, hogy fontos megkülönböztetni a szolgálati időt, a jogosultsági időt és a keresőtevékenységgel eltöltött időt.Ezek mind teljesen különböző jelentéssel és jogosultsággal bíró fogalmak, amelyeket az ügyfelek nagyon sűrűn félreértenek és összekevernek – ezt érdemes a hivatalban személyesen tisztázni. A levél azt is hangsúlyozta, hogy Kurusa Jánosné a nyugdíjjal kapcsolatos határozat miatt fellebbezési jogával nem élt, és egyéb beszámítható időszakot sem közölt, utólag sem.A kormányhivatalnál azt mondták panaszos olvasónknak, jelentkezzen támogatásért a helyi önkormányzatnál, illetve keresse fel a járási hivatal társadalombiztosítási ügyfélszolgálatát, mert elképzelhető, hogy valamilyen jogcímen kaphat további segítséget. Kurusáné viszont szeretné figyelmeztetni sorstársait: a munkahelyükön ne hajtsák magukat a rokkantságig, ezt ugyanis sehol, senki nem fogja nekik értékelni – menjenek el időben táppénzre. Írt a postának is, kérve, hogy – amint annak idején a férjének az olajipari cég felkínálta – biztosítsanak neki lehetőséget a méltányossági nyugdíjra, de azt írták, a hiányzó idő megváltását a törvényi előírások nem teszik lehetővé. A korhatár szerinti öregségi nyugdíjba így 2019 januárjában vonulhat.