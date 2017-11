25 milliárdnál tart Makó a beruházásokkal - jó ütemben halad a könyvtár építése is - galéria

Jó ütemben halad az új makói könyvtár építése a Deák Ferenc utcában – győződhettünk meg róla csütörtökön, ugyanis itt tartott sajtótájékoztatót Czirbus Gábor, a Fidesz makói elnöke, alpolgármester. Szorgoskodtak a munkások, dolgozott a daru, s mint láttuk, már nemcsak oszlopok, de falak is állnak. A Makovecz Imre tervezte épületegyüttes a Deák Ferenc utca és környékének felújításával együtt 2,6 milliárd forintba kerül.Czirbus összegezte azt is, hogy a város eddig mekkora értékben nyert el támogatást beruházásokra; ezek egy részénél még csak a pénz odaítéléséről lehet tudni, más esetekben már folyik a tervezés, vagy – mint a könyvtárnál – maga a munka is. Az alpolgármester számítása szerint ezek összesen 25 milliárd forintot tesznek ki, és ebben még nincs benne a Hagymatikum fürdő bővítésére várható 8,8 milliárd.A konkrétumokról szólva Czirbus olyan jelentős beruházásokat említett, mint az, hogy 1,4 milliárdból új iskolaépületet húznak fel az Almási utcán, de más oktatási intézményeket is felújítanak, a kórházra egymilliárdot költöttek, a rendelőket is rendbe hozták, illetve hozzák, 600 millióból pedig a volt Páger-mozit rekonstruálják. Sportlétesítményekre másfél milliárd forintot kapott a város, de munkahelyteremtésre is kaptak 1-1 milliárdot helyi vállalkozások, illetve egy multicég, utóbbi 250 új álláshelyet teremtett. Honvéd városrész fejlesztésére is érkezik összesen közel egymilliárd forint. A makói Fidesz-elnök szerint mindez annak köszönhető, hogy Makó és a kormány jó szövetségesek.Az eredeti tervek szerint a könyvtár épülete még idén tető alá kerül. Fotó: Szabó Imre