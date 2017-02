2 milliónál tart a makói gyűjtés

A város tervei szerint gyermeknapra, a Petőfi parki játszótérre fogják felszerelni azt a speciális játékeszközt, amit mozgáskorlátozott gyerekek is tudnak használni – mondta lapunknak Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő, a játék beszerzését célzó adománygyűjtés szervezője. Megírtuk : azt, hogy ilyen kellene, egy helybeli édesanya, Kovácsné Bozsár Enikő vetette fel, akinek az öccse gyermekkorában csak nézhette, hogyan játszik a többi gyerek. Úgy vélte, nem külön helyen, hanem valamelyik meglévő játszótéren kellene egy vagy több ilyen játékot felszerelni, hogy a mozgáskorlátozott gyerekek együtt lehessenek az épekkel. A Petőfi parki játszótér erre a célra azért különösen alkalmas, mert itt van hely bőven, ráadásul közel van a buszpályaudvarhoz, így nem csak a makóiak számára lenne elérhető. Hasonló játékok egyébként jelenleg az egész megyében mindössze egy helyen, Hódmezővásárhelyen vannak.A képviselőnő azt is elmondta, már biztos, hogy legalább egy játékot meg tudnak vásárolni. Egy katalógusból ugyanis az adománygyűjtés kezdetekor kiválasztottak kettőt: az egyik egy 2 milliós értéket képviselő hinta, amire rögzíthető a kerekesszék, a másik pedig egy hasonló forgó 1,4 millióért – és az adománygyűjtés már most 2 millió forintnál tart. Ehhez a legnagyobb összeggel, 1 millióval a Bodrogi Bau Kft. járult hozzá, de adott félmilliót Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő is. Az adománygyűjtés tovább folytatódik – most egy könyv szerzője kereste őt meg azzal, hogy a kötet bevételével szeretne segíteni.